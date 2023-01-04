ASUS на CES 2023 — ноутбук ROG Strix SCAR 16 с экраном Mini LED QHD, лёгкий Flow X13 и монитор ROG Swift Pro PG248QP с частотой 540 Гц

Во время проведения выставки CES 2023 компания ASUS показала множество новинок, ориентированных на геймеров, включая готовые игровые системы и большой ассортимент периферийных устройств.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

ROG Strix SCAR

Новый ноутбук ROG Strix SCAR 18 (G834) ориентирован на энтузиастов киберспорта. Это первый ноутбук ROG, имеющий 18-дюймовую QHD-панель Nebula Display с частотой обновления 240 Гц. Есть также 16- и 17-дюймовые модели ROG Strix SCAR. 16- и 18-дюймовые модели в максимальной конфигурации оснащены процессорами Intel Core i9-13980HX 13-го поколения с 24 ядрами и 32 потоками, а ROG Strix SCAR 17 имеет процессор к AMD Ryzen 9 (Zen 4). ROG Strix SCAR 16 получил 16-дюймовую Mini LED QHD-панель Nebula HDR Display с частотой обновления 240 Гц. Все модели Strix в максимальной конфигурации имеют видеокарту серии NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков с технологией Advanced Optimus.

ROG Zephyrus

В максимальной конфигурации ROG Zephyrus G16 содержит процессор Intel Core i9-13900H 13-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-й серии с TGP 120 Вт. ROG Zephyrus G14 получил процессор AMD Ryzen 9 (Zen 4) и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-й серии с TGP 125 Вт. Версия ROG Zephyrus M16 имеет процессор Intel Core i9-13900H 13-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-й серии с TGP 145 Вт. Модели G16 и M16 оснащены портом Thunderbolt 4.

ROG Zephyrus G14 – это 14-дюймовая модель с QHD-панелью ROG Nebula HDR, подсветкой Mini LED, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10. Предлагаются варианты с панелями QHD 165 Гц и Full HD 144 Гц. ROG Zephyrus G16 оснащен панелью ROG Nebula Display с соотношением сторон 16:10, аккумулятором 90 Втч и интерфейсом HDMI 2.1. ROG Zephyrus M16 в максимальной конфигурации имеет QHD-панель ROG Nebula HDR 240 Гц с подсветкой Mini LED, временем отклика 3 мс, поддержкой G-SYNC. Модели Zephyrus имеют шарнир ErgoLift, позволяющий разворачивать ноутбук на 180° для удобного использования.

ROG Flow

ROG Flow X13 в максимальной конфигурации имеет процессор AMD Ryzen 9 (Zen 4) и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-й серии. Этот ноутбук разворачивается на 360°. Новинка предлагает на выбор QHD-дисплей Nebula 165 Гц или Full HD-панель 120 Гц.

ROG Flow X16 (GV601) также может разворачиваться на 360°. В максимальной конфигурации доступны процессор Intel Core i9-13900H 13-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, SSD-накопитель PCIe 4.0 x4 емкостью 2 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 в слотах SO-DIMM. Пользователям предлагается Mini LED-дисплей Nebula HDR Display яркостью 1100 кд/м2 с 1024 отдельными зонами затемнения, разрешением QHD, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс.

ROG Flow Z13 (GZ301) – это компактное игровое устройство, которое в максимальной конфигурации имеет процессор Intel Core i9-13900H 13-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-й серии с поддержкой G-SYNC и DDS 2.0. Мощные компоненты размещены в 13-дюймовом корпусе массой всего 1,1 кг и толщиной 12 мм. 13-дюймовая QHD-панель Nebula Display с соотношением сторон 16:10 обеспечивает частоту обновления 165 Гц.

Все новинки ROG Flow совместимы с внешней видеокартой ROG XG Mobile нового поколения (GC33) для дополнительной игровой мощности.

Мониторы ROG

Во время выступления представители ROG также показали, чего ждать геймерам в будущем, продемонстрировав ROG Swift Pro PG248QP — игровой монитор с самой большой в мире частотой обновления 540 Гц. В нем используется новая технология TN-матрицы (E-TN), которая имеет на 60% меньшее время отклика, чем обычные TN-панели. Также показали ROG Swift OLED PG27AQDM – первый 27-дюймовый игровой OLED-монитор ROG формата 1440p с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс.

Другие аксессуары

ROG Rapture GT-BE98 – это первый в мире игровой маршрутизатор стандарта Wi-Fi 7, работающий в четырех частотных диапазонах. Он позволяет достигать скорости передачи данных до 25000 Мбит/с. В устройстве также доступны один порт WAN/LAN 10 Гбит/с и два порта LAN 10 Гбит/с.

Беспроводная игровая мышь ROG Harpe Ace Aim Lab Edition предназначена для профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, играющих в соревновательные шутеры. Мышь поддерживает три способа подключения: проводной через USB, беспроводной на частоте 2,4 ГГц, а также Bluetooth.

ROG Azoth Gaming Keyboard – это беспроводная игровая клавиатура размера 75% с переключателем ROG NX и OLED-дисплеем. Она также поддерживает 3 способа подключения.

ROG Raikiri Pro – это первый сертифицированный контроллер Xbox с тремя режимами подключения. Его можно персонализировать с помощью собственных изображений, текстов или анимаций на встроенном дисплее OLED. Еще в нем есть встроенный цифро-аналоговый преобразователь ESS, 3,5-мм разъем для наушников и кнопка отключения звука.

Геймерское кресло ROG Destrier Ergo имеет футуристический вид киборга и изготовлено из прочной алюминиевой рамы, дышащей сетки и полиуретановой пены. Оно оснащено опорами для головы и поясницы, а также съемной акустической панелью, которая защищает геймеров от внешних звуков.