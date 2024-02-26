Tecno на MWC анонсувала смартфон Pova 6 Pro (6000 мАг та 108 Мп), окуляри доповненої реальності й портативну ігроконсоль, а також робопса

На MWC Tecno на лише анонсувала ігровий смартфон Pova 6 Pro, а й розширила свій асортимент продукції за межами індустрії смартфонів. У Барселоні компанія представила бездротовий ігровий комплект доповненої реальності Pocket Go та собаку-робота Dynamic 1.

Tecno Pova 6 Pro

Tecno Pova 6 Pro оснащена 6-нм чипом Dimensity 6080, та 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті. Чип є восьмиядерним: два продуктивних ядра Cortex-A76 з тактовою частотою 2,4 ГГц і та шість Cortex-A55 з тактовою частотою 2,0 ГГц. За обробку графіки відповідає Mali-G57 MC2, передає GSMArena.

У Pova 6 Pro 6,78-дюймовий FHD+ AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та великий акумулятор на 6000 мАг (на 1000 мАг більше, ніж у попередника) з підтримкою зарядки 70 Вт і зворотної зарядки 10 Вт.

Pova 6 Pro має напівпрозорий дизайн з двома варіантами відтінків (сірий Meteorite Grey або зеленому Comet), який Tecno називає Dynamic-Tech Design. Під прозорою задньою панеллю телефону знаходиться текстура, що повторює електроніку смартфона та серія світлодіодів під назвою Dynamic-Light Effect. Загалом 210 світлодіодів і 9 режимів освітлення зі 101 користувацьким ефектом на вибір.

На задній панелі Tecno Pova 6 Pro встановлені три камери, головна з яких — 108-Мп, яка забезпечує 3-кратний зум (і до 10-кратного цифрового зуму). Інші модулі — 2-Мп датчик глибини й «камера зі штучним інтелектом». Спереду є 32-Мп фронтальна камера з власним світлодіодним спалахом.

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Tecno Pocket Go та AR Pocket vision

Tecno Pocket Go — це портативна консоль, що працює на операційній системі Windows та призначена для роботи з парою AR-окулярів — нова та небачена до цього комбінація.

Гарнітура оснащена 0,71-дюймовим microOLED-екраном, який має забезпечувати ефект 215-дюймового телевізора з відстані шести метрів. Сама консоль по суті знаходиться всередині геймпаду, схожого за компонуванням на контролер Xbox.

Tecno заявила йому 8-ядерний 16-потоковий процесор з частотою до 5,1 ГГц. Він також має вентилятор охолодження і три мідні трубки для відводу тепла, а також змінну батарею.

Окуляри називаються AR Pocket Vision і оснащені шестиосьовим гіроскопом з алгоритмом штучного інтелекту, який визначає рухи голови.

Tecno Dynamic 1

Дизайн цього робопса має нагадувати німецьку вівчарку. Її мета — забезпечення смарт домашніх розваг, допомоги, освіти та навчання. Tecno заявила, що це «ідеальний домашній компаньйон майбутнього».

Dynamic 1 має крутний момент 45 Нм/кг, собака може без зусиль підійматися сходами, кланятися і давати лапу. Система штучного інтелекту HyperSense Fusion System та камера глибини Intel Real Sense D430 дають змогу розпізнавати та обходити перешкоди.

Робот оснащений 8-ядерним процесором Arm, назва якого не уточнюється. Собака має накопичувач на 64 ГБ пам’яті, Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2 і може управлятися через застосунок для смартфона, а також підтримує роботу з пультом дистанційного керування і голосові команди. В Dynamic 1 акумулятор на 15 000 мАг для 90 хвилин роботи, і його можна замінити та зарядити окремо, щоб мінімізувати час простою.

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