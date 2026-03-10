Забудьте про розумні окуляри: на підході — розумні контактні лінзи Xpanceo

Photo: The Gadgeter / Xpanceo

Xpanceo прийшла на MWC 2026 у Барселоні з тим, що змушує розумні окуляри виглядати лише проміжним рішенням. Дубайська deep-tech компанія привезла на стенд 6F16 п’ять робочих прототипів розумних контактних лінз, кожен із яких вирішує окрему частину задачі “невидимих” обчислень.





Найбільш готова для споживачів версія поєднує мікро-OLED-дисплей із безперервним моніторингом глюкози. AR-візуалізація та відстеження здоров’я прямо на вашому оці — без жодних оправ. Xpanceo вперше привернула увагу на GITEX Global 2025, де показала ранні версії своєї технології лінз разом з оголошенням про раунд Series A на $250 млн, який оцінив компанію у $1,35 млрд. Цей раунд є найбільшим Series A у регіоні MENA, найбільшим у світі в категорії AR/VR і wearable-пристроїв та входить до трійки найбільших у історії апаратного забезпечення.

Зіркою стенда на MWC 2026 стала Interactive Smart Contact Lens for AR Vision. У саму лінзу вбудовано мікродисплей разом із зовнішнім набором сенсорів, який відповідає за просторове маркування та відстеження позиції. У результаті ви отримуєте контекстно-чутливу AR-візуалізацію, що реагує на те, куди ви дивитеся і на чому фокусуєтеся. Xpanceo також показала Holographic Smart Contact Lens у парі з допоміжним пристроєм-шоломом, який бездротово передає живлення та контент до лінзи. Це відкриває можливості для середовищ, де окуляри непрактичні — від екстремальних видів спорту до співпраці з космічним агентством, яку Xpanceo вже досліджує.

Сфера моніторингу здоров’я — це те, де все стає по-справжньому значущим. Smart Contact Lens for Health Readings від Xpanceo використовує мініатюрний електрохімічний сенсор, який визначає рівень глюкози в слізній рідині та бездротово передає дані на смартфон у режимі реального часу. Це працює за тим самим принципом, що й хімія в компактних глюкометрах, але відбувається безперервно й непомітно з контактної лінзи. Робота над калібруванням ще триває, але прототип уже демонструє функціональне визначення рівня глюкози. Для приблизно 589 млн дорослих, які живуть із діабетом у всьому світі, безперервний моніторинг без проколювання пальців або клейких сенсорів — бажана зміна в щоденному контролі стану.

Окрім глюкози, Xpanceo показала Smart Contact Lens з IOP Sensor, створену для моніторингу глаукоми. Вбудований оптичний шаблон реагує на зміни внутрішньоочного тиску, не впливаючи на зір, а зчитування показників відбувається через ШІ-додаток-компаньйон, навчений на більш ніж 10 000 реальних вимірювань IOP. Третя медична концепція, що перебуває в розробці, відстежує рівень лікарських препаратів із точністю, недосяжною для сучасних методів, що може змінити спосіб, яким онкологи визначають дозування лікування.





Живлення комп’ютера на контактній лінзі — одна з найскладніших інженерних задач у всій системі. На MWC Xpanceo показала три підходи. Поточне рішення використовує допоміжний пристрій, який носять за вухом і який бездротово передає енергію, тоді як крихітна вбудована батарея підтримує базові функції, коли цей пристрій поза зоною дії. Прототип Compact Companion продемонстрував антенну технологію з ефективністю до трьох разів вищою за традиційні wearable-рішення. Окремий прототип використовує інтегровану мікробатарею — найменшу доступну на ринку серійну батарею, що доводить: форм-фактор лінзи може самостійно впоратися з управлінням живленням. Довгострокова мета — повністю відмовитися від допоміжного пристрою завдяки збору енергії тепла тіла або сонячним лінзам, хоча обидві технології, ймовірно, ще за кілька років до практичного застосування.

Xpanceo була заснована у 2021 році; у компанії працює близько 100 людей, із яких 80 зайняті в R&D, і приблизно половина має ступінь PhD. Подано понад 20 заявок на патенти, а Nature Index 2023 включив Xpanceo до топ-10 наукових установ ОАЕ. Базована в Дубаї компанія використовує $250 млн раунду Series A, закритого в середині 2025 року, щоб перейти від дослідницьких прототипів до комерційного апаратного забезпечення. Споживчий прототип планують представити у 2027 році.

Останні два роки розумні окуляри домінують у дискусії про wearable-обчислення — від співпраці Meta з Ray-Ban до Qwen Glasses від Alibaba та всього, що між ними. Xpanceo намагається довести, що окуляри — це лише перехідний форм-фактор, а не кінцева точка. Контактна лінза, яка показує AR-візуалізацію, цілодобово стежить за здоров’ям і зрештою працює автономно, — це зовсім інша категорія продуктів, ніж будь-що, що постачається сьогодні.

Термін 2027 року означає, що реальне апаратне забезпечення вже в межах досяжності, якщо процеси калібрування та регуляторні етапи пройдуть успішно. Ціну поки не розкривають, а регуляторний шлях для контактної лінзи з медичними біосенсорами додає складності, з якою розумні окуляри взагалі не стикаються. Але п’ять робочих прототипів на MWC 2026, кожен із яких вирішує окрему технічну проблему, — це вже не обіцянка на слайдах презентації. Це функціональне обладнання на виставковому стенді.

Джерело: TheGadgeteer