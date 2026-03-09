banner
Ulefone представила на MWC 2026 RugOne зі знімною камерою та акумулятором на 9000 мА·год

Олександр Федоткін

Ulefone представила на MWC 2026 RugOne зі знімною камерою та акумулятором на 9000 мА·год
RugOne's Xsnap 7 Pro/Ulefone

Компанія Ulefone представила на MWC 2026 свій новий смартфон RugOne Xsnap 7 Pro зі знімною камерою.


Телефон включає вбудований модуль екшн-камери, яка фізично знімається та кріпиться, наприклад, до велосипедного шолома, або на сорочку. Компактна камера за допомогою магніту кріпиться на задній панелі смартфона. Після від’єднання, вона перетворюється на самостійний записувальний пристрій.

Основний блок живлення виступає як віддалений екран бездротової передачі даних та центр обробки та збереження відеоконтенту, а також місцем для підзарядки акумулятора камери за підключення до док-станції. Такий спосіб енергоживлення може не підходити традиційним смартфонам, однак захищені смартфони частіше за все мають потужні акумулятори. У випадку з RugOne Xsnap 7 Pro мова йде про акумулятор на 9000 мА·год.

Ulefone представила на MWC 2026 RugOne зі знімною камерою та акумулятором на 9000 мА·год

В Ulefone не розкрили час автономної роботи акумулятора камери, однак навряд чи вона здатна працювати довго сама по собі. На задній панелі також розміщується ключова камера на 50 Мп, камера нічного бачення на  64 Мп. Надалі моделі цієї серії також можуть отримати тепловізійний пристрій, пристрій нічного бачення зі спеціалізованими датчиками, змінну оптику, включно з ширококутними та макрооб’єктивами.


RugOne Xsnap 7 Pro отримав також фронтальну камеру на 32 Мп, розміщену в отворі у верхній частині екрана. Серед інших відомих наразі характеристик, процесор MediaTek Dimensity 8400 5G 12 ГБ ОЗП та 12 ГБ віртуальної разом з 512 ГБ вбудованої пам’яті. 6,67″ AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон працюватиме на ОС Android 16.

Варто зазначити, що на MWC 2026 був представлений інженерний прототип. Вказані характеристики можуть змінитись до офіційного релізу. Поки Ulefone не назвали ні ціну на смартфон, ні дату випуску.

Раніше ми писали, що OnePlus вперше офіційно продемонструвала дизайн майбутнього смартфона OnePlus 15T. Vivo без зайвого розголосу показала новий смартфон X300 Max у рамках MWC 2026 у Барселоні.

Honor інтригує новим відео про Robot Phone — смартфон, який має роботизовану руку

Джерело: New Atlas

