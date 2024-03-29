Telegram дозволить обмежувати коло авторів приватних повідомлень для України, росії та білорусі — Дуров

З наступного тижня Telegram впроваджує можливість обмежити коло тих, хто пише особисті повідомлення, для мешканців України, росії та білорусі. Про це написав Павло Дуров, власник месенджера.

Опцію додають нібито через скарги російськомовних користувачів на приватні повідомлення із закликами до терактів. Раніше Telegram застосував «низку технічних та організаційних заходів для запобігання цій активності», через які десятки тисяч подібних спроб були припинені, а учасники флешмобу з закликами отримали довічний бан.

«Telegram – не місце для спам-розсилок та закликів до насильства», — пише Дуров.

Також месенджер впроваджує рішення на основі штучного інтелекту для кращої ефективності обробки скарг.

Представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко розповів про характер діяльності Telegram, який дозволяє говорити про співпрацю месенджера з цензурними та каральними державними установами росії.

«Ми бачимо чітку співпрацю Telegram з роскомнаглядом та фсб. Коли потрібно фсб заблокувати будь-який канал на території росії, Telegram виконує ці вказівки моментально».

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За словами представника СБУ, його відомство відстежує місцеперебування серверів Telegram і є ймовірність, що вони розташовані на території росії. Україні ж нечасто вдається заблокувати канали, «спрямовані на деструктивну діяльність».

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