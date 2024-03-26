Telegram пропонує безплатну преміум-підписку. Але натомість вимагає розкривати номер телефону незнайомцям

Telegram пропонує новий спосіб отримати преміальну підписку безплатно. Для цього достатньо добровільно вказати свій номер телефону, щоб передавати одноразові паролі (OTP) іншим користувачам. Хоча це може виглядати привабливо, на перший погляд, насправді це не найкраща ідея — особливо для сервісу обміну повідомленнями, який базується на конфіденційності.

В умовах використання Telegram є розділ, у якому описується нова програма Peer-to-Peer Login (P2PL). Наразі вона доступна лише на Android і в певних (невизначених) територіях. Приймаючи участь у програмі, користувач дозволяє Telegram використовувати його номер телефону для надсилання до 150 текстових повідомлень з OTP іншим користувачам, які входять у свої облікові записи. Щомісяця, коли номер використовується для надсилання мінімальної кількості одноразових паролів, користувач отримує подарунковий код для одномісячної преміум-підписки.

What could go wrong ? Source

• https://t.co/xgEtXj5qq5

• https://t.co/TkSI0VJcxB

Users in some countries are receiving this feature and the only good thing about it is that it's opt-in. #telegram pic.twitter.com/R1ptjGLJp7 — AssembleDebug (@AssembleDebug) March 24, 2024

Ця програма має кілька проблем з конфіденційністю. Кожного разу, коли номер використовується для надсилання OTP, його бачить одержувач. І якщо в результаті цього трапиться щось неприємне, умови Telegram ясно свідчать, що це власна відповідальність користувача:

«Відповідно, ви розумієте та погоджуєтеся, що Telegram не несе відповідальності за будь-які незручності, переслідування чи шкоду, спричинені небажаними, несанкціонованими чи незаконними діями, здійсненими користувачами, які дізналися про ваш номер телефону через P2PL».

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Далі. Щойно з номера користувача буде надіслано одноразовий пароль, одержувач може просто відповісти йому текстовим повідомленням. Людям, які беруть участь у програмі P2PL, сказано не надсилати текстові повідомлення одержувачам одноразових паролів, навіть якщо вони надіслали повідомлення першими. Telegram не може заборонити людям відповідати на текст одноразового пароля і ніяк не може на це вплинути.

Telegram каже, що пропонує цю програму, щоб зробити отримання кодів доступу за допомогою SMS більш надійним у певних регіонах. Хоча насправді схоже, що компанія намагається уникнути комісії за надсилання кодів через SMS — крок із підручника X (Twitter). При цьому Telegram не несе відповідальності, якщо ваш оператор стягує з вас плату за надсилання кодів доступу.

Загалом це здається дуже великим ризиком, щоб заощадити $5 на місяць на преміум-підписці.

Джерело: The Verge

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