Telegram пропонує безплатну преміум-підписку. Але натомість вимагає розкривати номер телефону незнайомцям

Telegram пропонує новий спосіб отримати преміальну підписку безплатно. Для цього достатньо добровільно вказати свій номер телефону, щоб передавати одноразові паролі (OTP) іншим користувачам. Хоча це може виглядати привабливо, на перший погляд, насправді це не найкраща ідея — особливо для сервісу обміну повідомленнями, який базується на конфіденційності.

В умовах використання Telegram є розділ, у якому описується нова програма Peer-to-Peer Login (P2PL). Наразі вона доступна лише на Android і в певних (невизначених) територіях. Приймаючи участь у програмі, користувач дозволяє Telegram використовувати його номер телефону для надсилання до 150 текстових повідомлень з OTP іншим користувачам, які входять у свої облікові записи. Щомісяця, коли номер використовується для надсилання мінімальної кількості одноразових паролів, користувач отримує подарунковий код для одномісячної преміум-підписки.

What could go wrong ?

Users in some countries are receiving this feature and the only good thing about it is that it's opt-in. #telegram pic.twitter.com/R1ptjGLJp7

— AssembleDebug (@AssembleDebug) March 24, 2024