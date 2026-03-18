"ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ": українське розширення для маркування російських ігор отримало супероновлення

Український інструмент для браузерів “ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ”, створений спільнотою “Грай“, отримав велике оновлення, яке розширює можливості маркування ігор у Steam. Тепер позначки походження відображаються не лише на сторінках окремих проєктів, а й у ключових розділах платформи — зокрема в магазині, пошуку та списках бажаного.





Після оновлення маркувальник працює у ширшому наборі інтерфейсів Steam. Йдеться насамперед про:

магазин і пошукову видачу

список бажаного (wishlist)

сторінки розпродажів і фестивалів

тематичні підбірки та теги

Завдяки цьому можна бачити українські та російські ігри без переходу на їхні сторінки.

Водночас ступінь покриття може відрізнятися залежно від розділу. Як і у випадку більшості браузерних розширень, частина елементів інтерфейсу Steam обробляється через запити до API, тому позначки можуть з’являтися із затримкою.

“ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ” використовує власну базу розробників і видавців, яку підтримує команда проєкту разом зі спільнотою. Ігри українського походження позначаються окремим кольором, російського — іншим, при цьому користувач може змінювати вигляд маркерів або вимикати їх у налаштуваннях. За словами розробників, база даних регулярно оновлюється та доповнюється. Користувачі також можуть пропонувати нові студії або зміни безпосередньо через інтерфейс розширення.

Окрім браузера, розширення можна використовувати і в десктопному клієнті Steam через сторонні інструменти на кшталт Millennium, які дозволяють додавати модифікації до інтерфейсу платформи. Водночас така інтеграція потребує окремого налаштування і не є стандартною функцією Steam.





Першою частиною цього інструменту було розширення “НЕ ГРАЙ”, яке зосереджувалося на маркуванні ігор російського походження. Згодом функціональність розширили — додали позначення українських проєктів, а сам інструмент отримав умовну назву “ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ”.

Після початку повномасштабної війни питання походження контенту стало принциповим для більшості українських користувачів. Водночас Steam не пропонує вбудованих фільтрів за країною розробника чи видавця, тому подібні розширення фактично закривають цю прогалину.

Важливо, що визначення походження ігор у таких інструментах базується на власних базах даних і не є офіційною інформацією від Valve. У випадку міжнародних студій або компаній із розподіленими командами це може впливати на точність класифікації.

