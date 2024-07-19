Telegram відображатиме основну країну та час створення публічних каналів (+ монетизація для України)

Тепер ми дізнаємось, які канали адмініструють росіяни?

19 липня Telegram оголосив про запуск довгоочікуваної функції монетизації для каналів з України. Ця можливість стала доступною для багатьох країн ще 1 квітня. Адміністратори спільнот з понад 1000 підписників зможуть отримувати 50% доходу від реклами у своїх каналах.

Для активації монетизації власникам каналів потрібно оновити додаток Telegram і перевірити наявність відповідної вкладки в розділі «Статистика». Виведення коштів здійснюватиметься у внутрішній криптовалюті TON.

Павло Дуров, засновник Telegram, написав у своєму каналі: «2024 рік увійде в історію як рік, коли сотні мільйонів людей познайомляться з блокчейном. Ми пишаємося тим, що Telegram пепребуває в епіцентрі цієї суспільної трансформації».

Telegram також посилює заходи боротьби з шахраями у криптосфері. Незабаром месенджер почне відображати місяць реєстрації та основну країну для публічних акаунтів (подібно до Instagram). Крім того, організації зможуть використовувати свої мінідодатки для видачі міток каналам, створюючи децентралізований ринок сторонньої верифікації.

Месенджер не зупиняється на досягнутому. Уже цього місяця компанія планує запустити мінімаркет додатків і вбудований браузер з підтримкою Web3-сторінок.

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Джерело: Sud.ua, Telegram

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