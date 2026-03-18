Mastercard запускає програму крипто-партнерства із 85 учасниками: серед них Binance та Ripple

Компанія Mastercard оголосила про старт масштабної програми, яка має інтегрувати блокчейн‑технології з її глобальною платіжною інфраструктурою через співпрацю з більш ніж 85 компаніями з крипто‑ та фінтех‑сектору, включно з Binance, PayPal та Ripple.





Проєкт названо Crypto Partner Program. Його мета — створити платформу для розробки та тестування продуктів, які поєднують можливості платежів на блокчейні з уже існуючими платіжними каналами, що охоплюють банки, торговців і споживачів у понад 200 країнах. Ініціатива спрямована на практичні кейси використання цифрових активів у глобальних розрахунках. Учасники програми мають працювати з командами Mastercard над проєктами, що можуть прискорювати трансграничні перекази, розвивати бізнес‑платежі (B2B) та впроваджувати рішення для щоденних розрахунків із застосуванням технологій блокчейну. Перекази через платформу будуть майже миттєвими і з комісіями нижче 1%.

У число партнерів, окрім Binance, PayPal і Ripple, увійшли також інші відомі гравці галузі: Circle (емулятор стейблкоїнів), Gemini (криптовалютна біржа), Paxos (інфраструктурний провайдер), Modern Treasury (платіжна інфраструктура) та низка інших фірм, що спеціалізуються на ліквідності, безпеці і комплаєнсі. За словами представників Modern Treasury, участь у програмі дозволить зв’язати фіатні платіжні канали з цифровими активами для безперервних потоків платежів між крипто та традиційними системами фінансів. Компанія зосереджуватиме зусилля на спрощенні обміну між фіатними грошима і криптовалютою на глобальному рівні, використовуючи розгалужену мережу Mastercard, яка охоплює приблизно 95 % населення світу через сервіси Mastercard Move Cross‑Border Services.

“Цифрові активи входять у нову фазу. Те, що раніше існувало паралельно з традиційними фінансовими системами, дедалі частіше застосовується для вирішення практичних, реальних задач — від трансграничних переказів до платежів між бізнесами”, — йдеться у прес-релізі Mastercard.

У пресрелізі Mastercard підкреслила, що програма спрямована на двосторонню взаємодію: великі крипто‑компанії можуть надавати свій досвід у створенні нових платіжних механізмів, одночасно отримуючи доступ до усталених банківських і комерційних каналів Mastercard. Такий підхід має сприяти адаптації on‑chain платежів у повсякденну торгівлю та масштабуванню цифрових транзакцій у світовій економіці. Фокус проєкту включає не лише технологічну інтеграцію, а й створення форумів для обміну знаннями між учасниками крипто‑ та фінтех‑індустрій, а також спільне планування виходу нових продуктів на ринок. Це може охоплювати, зокрема, програмовані платежі та токенізовані активи, які здатні посилити можливості традиційних платіжних мереж.





Ініціатива відбувається на тлі загального зростання інтересу великих платіжних систем до цифрових валют та блокчейн‑рішень. Інші гравці ринку, зокрема Visa, також розвивають подібні напрями, працюючи з емісійними стейблкоїнами та блокчейн‑фірмами задля прискорення і здешевлення глобальних транзакцій. Запуск Crypto Partner Program сприймається в галузі як крок до ширшого впровадження криптовалютних платежів у щоденну економічну активність, зокрема в сегментах міжнародних переказів, виплат компаніям і розрахунків між підприємствами, де традиційні платіжні системи наразі домінують.

“Ми запускаємо Mastercard Crypto Partner Program — нову глобальну ініціативу, яка об’єднує понад 85 компаній, що працюють з криптоактивами, провайдерів платежів та фінансові установи для створення майданчика для змістовного діалогу та співпраці у міру подальшого розвитку цього сегмента”, — каже прес-реліз.

Деякі фінансові оглядачі вже пов’язують цей крок Mastercard із загальною динамікою на ринку: на момент запуску програми акції компанії демонстрували тиск з боку інвесторів, що відображало більш широкі побоювання щодо майбутньої ролі стейблкоїнів і цифрових активів у глобальній платіжній інфраструктурі. Загалом нова програма відкриває для крипто‑ та фінтех‑компаній можливості працювати над продуктами, які потенційно пришвидшують інтеграцію цифрових активів у глобальну фінансову систему, поєднавши інновації блокчейну з існуючими платіжними мережами та фінансовою інфраструктурою.

Джерело: Mastercard, CoinDesk