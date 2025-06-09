Телескоп Джеймса Вебба створив найбільшу карту Всесвіту — 13 млрд світлових років

NASA

Астрономи за допомогою телескопа «Джеймс Вебб» створили найбільшу карту Всесвіту з усіх, зобразивши 800 тис. галактик за близько 13,5 млрд років існування нашого Всесвіту.

Зазначається, що отримані «Джеймсом Веббом» дані науковці з групи COSMOS використали для створення найбільшої на сьогодняшній день карти Всесвіту COSMOS-Web. Для збору необхідних даних «Джеймс Вебб» досліджував щільні і пусті ділянки космосу, де дуже мало зірок, газових хмар та інших об’єктів. Науковці прагнули знайти відповіді на питання щодо того, як формувався ранній Всесвіт.

Дослідження проводилось із використанням в усіх можливих діапазонах довжинь хвиль, оскільки світло випущене мільярди років тому у ранішньому Всесвіті, досягло нас вже в інфрачервоному спектрі в наслідок розширення. «Джеймс Вебб», як надзвичайно чутливий інфрачервоний телескоп дозволив астрономам виявити у 10 раз більше галактик, сформованих протягом перших 500 млн років після Великого вибуху, ніж вони очікували.

Окрім цього були також виявлені надмасивні чорні діри, нові типи галактик та чорних дір. Науковці зазначають, що змогли отримати відповіді на багато питань, водночас з’явились нові питання. Зокрема, астрономи з’ясували, що ранішній Всесвіт занадто рано почав виробляти занадто багато світла, що ставить під сумнів деякі космологічні моделі.

«З моменту запуску телескопа ми запитуємо: «Чи порушують ці набори даних JWST космологічну модель?» У Всесвіті було всього близько 400 млн років, щоб сформувати щось на кшталт мільярда сонячних мас зірок. І ми просто не знаємо, як це могло статися», — зазначає професор фізики з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Кейтлін Кейсі.

Астрономи з групи COSMOS протягом двох років опрацювували дані, створивши доступні зображення та каталоги, щоб максимально розширити коло дослідників, включаючи студентів. Група продовжує роботу, застосовуючи спектроскопію для підтвердження відстані до ранніх галактик і вивчення міжзоряного простору.

Наразі науковці зазначають, що виявлені ними дані вже змінють погляд на формування нашого Всесвіту. Подальші дослідження мають допомогти розширити наше розуміння космічного простору на ранішніх етапах формування Всесвіту.

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Джерело: LiveScience