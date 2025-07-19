Тепер не оштрафують за невчасне оновлення даних у ТЦК — але є нюанси

Штрафу за невчасне оновлення не буде, але існують інші штрафи ТЦК

Ті військовозобов’язані, які не оновили вчасно свої облікові дані, тепер можуть спати спокійно — штраф за це порушення їм більше не загрожує. Про це повідомили в ТЦК та СП. Проте є кілька нюансів. Тож давайте розбиратися.

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Нагадаємо, всі військовозобов’язані повинні були оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Це можна було зробити через ТЦК, ЦНАП або в застосунку «Резерв+». Минулого тижня чоловіки та жінки почали масово отримувати сповіщення в «Резерв+» про наявність штрафу за невчасне оновлення даних. При цьому повідомлення отримували навіть ті, хто вчасно виконав вимоги законодавства та оновив дані до 16 липня 2024 року.

Варто зауважити, повідомлення про штрафи від ТЦК за невчасне оновлення даних почали масово приходити саме перед завершенням строку, в який чоловіків можна було притягнути до відповідальності за таке порушення. Частина 7 статті 38 КУпАП передбачає, що адміністративне стягнення за вчинення правопорушень за статтями 210 й 210-1 може бути накладено не пізніше одного року з дня його вчинення.

Отже, 17 липня 2025 року закінчився строк, коли ще можна було притягти людей до відповідальності за таке порушення. Тепер штраф за це не загрожує. Про це прямо сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у коментарі ресурсу Telegraf.

Водночас він зауважив, що порушників все одно притягатимуть до відповідальності. Їх можуть штрафувати через інші підстави. Істомін припускає, що більшість чоловіків, які не оновили облікові дані, мають ще якісь порушення — наприклад, не повідомляли про зміну місця проживання або не мали при собі військовий документ. Тож штрафи можуть бути з інших причин.

«Я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку, а от саме вимогу оновити персональні дані протягом 60 днів не виконала. Якщо чоловік не виконав цю конкретну вимогу, то напевно у нього є й інші порушення», — заявив Роман Істомін.

Також він зауважив, що штрафи, винесені до 16 липня 2025 року, залишаються чинними. Їх все одно доведеться сплатити.

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Також у ТЦК нагадують: навіть якщо термін для штрафу за оновлення даних сплив, це не означає, що можна розслабитись. При собі завжди треба мати військово-обліковий документ. Його треба демонструвати працівникам ТЦК та поліції.

І ще Істомін підкреслює, що головна головна мета ТЦК — не штрафувати. Їм важливо, щоб у базах була актуальна інформація. Бо під час війни найголовніше — щоб ЗСУ мали підкріплення.

Що стосується тих, хто все зробив правильно і вчасно оновив дані, проте все одно отримав повідомлення про штраф через застосунок «Резерв+», Міноборони та ТЦК дали поради.

Джерело: Судово-юридична газета