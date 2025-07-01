«Резерв+» запустив бета-тест сплати штрафів ТЦК — знижка 50%

Штраф ТЦК в «Резерв+» зі знижкою — стартував бета-тест

Як і обіцяли раніше, в застосунку «Резерв+» з’явилась функція оплати штрафів. Наразі вона доступна на етапі бета-тесту.

Нагадаємо, про можливість сплатити штраф через «Резерв+» почали говорити ще кілька місяців тому. Щоб стимулювати порушників військового обліку сплачувати штрафи, навіть запропонували знижку в розмірі 50% від загальної суми. На початку червня повідомлялося, що ця функція запрацює до кінця місяця. І ось в останній день червня пізно вечері заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко повідомила про запуск бета-тестування оплати штрафів в «Резерв+».

«Всі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024. Бо така і має бути цифрова сервісна держава», — розповіла Катерина Черногоренко.

Раніше повідомлялося, як працюватиме оплата штрафів ТЦК в «Резерв+». У застосунку можна побачити повідомлення про порушення правил військового обліку. Воно виглядає як червона стрічка з написом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком».

Новий розділ чітко вкаже, у чому саме проявляється порушення. Наприклад, «не з’явився після оповіщення» або «не пройшов військово-лікарську комісію».

Якщо порушення справді є, з’явиться кнопка «сплатити штраф». Після натискання на кнопку відкриється вікно, де буде сповіщення про можливість одразу сплатити штраф онлайн, причому зі знижкою 50% — якщо платити добровільно.

Перед оплатою користувач перевіряє свої дані й підписує вже готову заяву, яка автоматично надсилається до ТЦК та Служби правопорядку.

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Після того як документи оброблять, виноситься офіційна постанова, і тоді вже можна оплачувати через платіжну систему прямо в додатку. Квитанція про оплату зберігатиметься в реєстрі «Оберіг».

На першому етапі ця функція онлайн оплати штрафу стосуватиметься лише тих, хто вчасно не оновив свої дані. Згодом у додаток «Резерв+» додадуть і інші види порушень, які можна буде оплатити онлайн.

Всі охочі можуть долучитися до тестування оплати штрафів в «Резерв+», заповнивши наступну форму.

Раніше Катерина Черногоренко розповіла, що зараз кожна третя відстрочка від мобілізації в Україні оформлюється через застосунок «Резерв+», а за рік існування застосунку у нього вже є понад 4 млн користувачів та понад 360 тис. активних відстрочок. В планах на майбутнє ─ миттєве відображення повідомлень від ТЦК в «Резерв+» та нові види відстрочок.