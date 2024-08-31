Tesla Cybertrack відпочиває: батько створив для доньки найтехнологічніше дитяче авто

Ймовірно, Tesla слід придивитися до цього чоловіка. За допомогою Raspberry Pi Джон Скагмо перетворив дитячий електромобіль, який їздить вперед-взад у найтехнологічніше авто свого класу.

Джон придбав дитячий електричний автомобіль з «мертвим» акумулятором і дав йому нове життя. Він укомплектував авто Raspberry Pi та сенсорним екраном, музичною системою, кращим керуванням, робочими фарами тощо.

Початково Скагмо бажав збудувати машину для своєї доньки з нуля. Втім, він зосередив свою енергію на тому, що йому подобалося: на електроніці. Це був дуже простий автомобіль, який міг рухатися вперед та назад.Ентузіаст перетворив його на щось набагато ближче до сучасних авто. Він створив панель приладів з функціональними кнопками та перемикачами, селфі-камерою, сенсорним дисплеєм та динаміком.

Все це працює під керуванням Raspberry Pi 3 зі спеціальною дочірньою платою GPS/GNSS. батько використовує її, щоб стежити, куди їде машина — налаштування передаються через Wi-Fi до сервера Home Assistant.

Звукова система має підсилювач, підключений до невеликого сабвуфера під сидінням та динаміка на панелі приладів. Педаль газу пропорційна — щобільше дитина натискає її, тим швидше їде машина.

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Панель приладів створена панель на основі формфактора 3U. Боковини виготовлені з фанери, а сама панель — з алюмінієвого листа 2,5 мм. На панелі є ширококутна селфі-камера, яка призначена в першу чергу для «запису веселих відео, але також корисна для двостороннього відеозв’язку з водієм».

Панель містить 4” сенсорний екран 480×800, який відображає відтворення музики та залишок заряду батареї й відсоток натискання педалі акселератора. Також є рухома карта. Все це було зроблено за допомогою програми PyQT GUI, яку Скагмо написав для Raspberry Pi.

Масив фізичних кнопок зі світлодіодними індикаторами підключається через I2C до мікроконтролера MCP23018. Є кнопки перемикання між рухом вперед і назад, увімкнення фар, сирени та керування музичним плеєром. Є навіть кнопка для керування дверима гаража.

Джон Скагмо знайшов світлодіодні ліхтарі «ангельське око», які ідеально вписуються у колодязь для фар-наклейок. Вони також підключені до панелі приладів, їх можна вмикати та вимикати кнопкою. Загалом проєкт дуже ґрунтовний, будь-яка дитина зраділа б такому функціональному авто.

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Джерело: Tom’s Hardware

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