Саморобний адаптер на Raspberry Pi обходить обмеження Windows і вмикає повну гаптику DualSense без дроту

Sony досі не випустила офіційний бездротовий адаптер для DualSense на ПК, тож ентузіаст зібрав власний із мікроконтролерної плати за $7.

На Reddit з’явився GitHub-проєкт, який вирішує давню проблему: при підключенні контролера PS5 до комп’ютера через стандартний Bluetooth тактильний відгук і адаптивні тригери не працюють. Причина — Windows не підтримує пропрієтарний протокол Sony, який перепризначає аудіоканали A2DP для передачі даних гаптики. Саморобний адаптер на базі Raspberry Pi Pico 2W обходить це обмеження: ПК “думає”, що контролер підключений дротом, хоча з’єднання насправді бездротове.

Що таке Raspberry Pi Pico 2W і чому саме він

Raspberry Pi Pico 2W — мікроконтролерна плата розміром з великий палець, вартістю близько $7. На відміну від повноцінних одноплатних комп’ютерів Raspberry Pi, Pico 2W не запускає операційну систему — він призначений саме для вбудованих проєктів на зразок цього. На борту є вбудовані Bluetooth і Wi-Fi, що робить його ідеальним вибором для ролі посередника між контролером і ПК. Підключений через USB, він представляється системі як дротовий пристрій введення — саме це і дозволяє обійти обмеження Bluetooth-стека Windows.

Затримка нижча, ніж у звичайного Bluetooth

Перше питання щодо будь-якого саморобного рішення — чи не постраждає затримка вводу. Судячи з обговорення на Reddit, навпаки. Один із коментаторів пояснює: програмне забезпечення можна налаштувати так, щоб воно опитувало контролери передбачувано і точно як справжня PS5. “Уникнення стандартного Bluetooth-стека Windows і Linux — це перевага, а не недолік”. Тобто адаптер потенційно стабільніший за звичайні Bluetooth-адаптери за якістю відгуку.

Певні питання залишаються щодо підтримки interrupt transfers — механізму, який забезпечує швидкий і стабільний відгук у ПК-периферії на зразок мишей. Якщо Pico 2W налаштований як повноцінний USB HID-пристрій з interrupt transfers, проблеми немає. Наскільки глибоко це реалізовано в поточній версії проєкту, у статті не уточнюється.

Ми вже писали, як Sony дозволила підключати DualSense одразу до чотирьох пристроїв, але повноцінна гаптика на ПК бездротово офіційно так і не з’явилась. Саморобне рішення заповнює цей пробіл, хоча і вимагає певних технічних навичок та знайомства з GitHub.

Проєкт доступний у відкритому доступі. Якщо повноцінний DualSense без дроту на ПК — ваша мета і ви не боїтесь командного рядка та паяльника, він вартий уваги.

Джерело: PC Gamer