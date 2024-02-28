Tesla представить нове покоління Roadster наприкінці 2024 року. Це має бути колаборація Tesla та SpaceX

За словами Ілона Маска Tesla представить нове покоління Roadster до кінця 2024 року. На його думку, презентація матиме шанси стати найбільш вражаючою демонстрацією продукту всіх часів. Це колаборація Tesla/SpaceX.

Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024

Дехто пророкує, що це авто зможе розганятися від 0 до 96 км/год менш як за 1 секунду.

BREAKING: Tesla to unveil next-gen Roadster in late 2024. It’s a collaboration between Tesla and SpaceX. Deliveries aim to start in 2025. 0-60mph time is expected to be about 1 second. Elon: “I think this has a shot at being the most mind-blowing product demo of all time.” https://t.co/RNVAtnOvE7 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 28, 2024

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Компанія Tesla анонсувала чотиримісний електромобіль Roadster наприкінці 2017 року. Спочатку планувався запуск виробництва й продажів у 2020 році.

У 2021 році Маск переніс запуск Roadster на 2023 рік, посилаючись на вузькі місця в глобальному ланцюжку постачання, передає Reuters. У 2023 році Tesla так і не почала продавати свій довгоочікуваний електричний спортивний автомобіль, що є наступником першого автомобіля марки, що навіть побував у космосі.

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