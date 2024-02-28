Новини Авто 28.02.2024 о 12:01 comment views icon

Tesla представить нове покоління Roadster наприкінці 2024 року. Це має бути колаборація Tesla та SpaceX

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Юрій Орос

Автор новин

Tesla представить нове покоління Roadster наприкінці 2024 року. Це має бути колаборація Tesla та SpaceX

За словами Ілона Маска Tesla представить нове покоління Roadster до кінця 2024 року. На його думку, презентація матиме шанси стати найбільш вражаючою демонстрацією продукту всіх часів. Це колаборація Tesla/SpaceX.

Дехто пророкує, що це авто зможе розганятися від 0 до 96 км/год менш як за 1 секунду.

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Компанія Tesla анонсувала чотиримісний електромобіль Roadster наприкінці 2017 року. Спочатку планувався запуск виробництва й продажів  у 2020 році.

У 2021 році Маск переніс запуск Roadster на 2023 рік, посилаючись на вузькі місця в глобальному ланцюжку постачання, передає Reuters. У 2023 році Tesla так і не почала продавати свій довгоочікуваний електричний спортивний автомобіль, що є наступником першого автомобіля марки, що навіть побував у космосі.Tesla представить нове покоління Roadster наприкінці 2024 року. Це має бути колаборація Tesla та SpaceX

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