Tetris від NES пройшли остаточно через 35 років — 16-річний американець досягнув 255 рівня та «відродження» гри

Минулими вихідними 16-річний американець Майкл Артіага став першим гравцем у NES Tetris серед людей, якому вдалося дійти до «відродження» гри — досягнути 255 рівня та обнулити гру.

Підліток транслював свій рекордний двогодинний пробіг на Twitch. Йому знадобилося трохи більше ніж 80 хвилин та 3300 очищених рядків, щоб нарешті досягти першого у світі майже міфічного «відродження» гри в прямому ефірі перед сотнями глядачів. Після невеликого святкування Майкл зміг продовжити гру впродовж ще 40 хвилин та досягнути 4216 рядків і рекордних 29,4 млн балів. Людство йшло до цього досягнення 35 років.

Технічно рекорд Майкла Артіаги не зовсім «чистий». Він використовував модифіковану версію гри, яка уникає збоїв. «Глюки» Tetris від NES заважають гравцям заходити далі 157 рівня. Але все ж це перше в історії занулення гри.

Десятиліттями гравці практично неможливим пройти 29-й рівень — коли фігури починають падати так швидко, що майже неможливо донести їх до краю поля. Однак за останні кілька років розробка техніки гіпертапінгу та інших методів дозволила професійним гравцям у Tetris досягнути швидшого руху фігур, торкаючись кнопок до 30 разів на секунду. Завдяки ідеальному виконанню техніки «прокатки» було принаймні теоретично можливо продовжувати гру в NES Tetris нескінченно довго, навіть на максимальній швидкості.

Однак Tetris від NES ніколи не створювався для гри після 29 рівня. Це означає, що збої рано чи пізно неодмінно починають заважати ентузіастам. На рівні 138 помилка переповнення пам’яті призводить до того, що деталі з’являються в дедалі дивовижніших кольорах, включаючи палітри, які неймовірно важко розрізнити оком на рівнях 146 і 148. Також до збою з 155 рівня приводить неефективний алгоритм підрахунку. Хоча теоретично можливо уникнути ситуацій, що викликають збої, практично неможливо відстежити всі складні змінні та ймовірності, які визначають, чи може статися збій у немодифікованій версії.

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Однак навіть із модифікованою грою Майкл зіткнувся з ще одним величезним збоєм перед 235 рівнем. Щоб дійти до нього, через помилку підрахунку потрібно здолати колосальних 810 рядків. Щобільше, колірна палітра рівня 235 — тьмяно-зелена, фігури важко побачити на чорному фоні.

На початку цього року 13-річний Вілліс «Blue Scuti» Гібсон став першою людиною, яка подолала останній прохідний 157 рівень.

У травні 15-річний Алекс Тач набрав 16,7 млн балів і побив шість рекордів гри.

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Досягнення Майкла Артіаги з 29,4 млн балів, схоже, перевищує всіх та встановлює важливу технічну віху. Втім, цікавим залишається практично неможливе подальше проходження немодифікованого NES Tetris.

Джерело: Ars Technica