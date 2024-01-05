Телеведуча Sky News порадила юному чемпіону Tetris «більше гуляти на вулиці». Ох, дарма

Ведуча телеканалу Sky News спробувала позаочі виховувати 13-річного світового рекордсмена Tetris Вілліса Гібсона з Оклахоми, та натомість дістала шквал критики у власну адресу. 51-річна Джейн Секер сказала у прямому ефірі, що наказала б підлітку піти подихати свіжим повітрям.

«Як мати, я б просто сказала відійти від екрана, вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Подолати Тетріс – не мета життя».

Уривок ефіру зберіг журналіст Кріс Скалліон з VGC та виклав в X Twitter, де думка Джейн зазнала нищівної критики.

It is the Year of Our Lord 2024 and @SkyNews is still telling people who play video games to go outside and get some fresh air, notably on the same day they’re praising a 16-year-old darts player pic.twitter.com/QoPpWGQ0fr — Chris Scullion (@scully1888) January 4, 2024

«Зараз 2024 рік господній, але Sky News все ще закликає людей, які грають у відеоігри, вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям, особливо в той самий день, коли канал вихваляв 16-річного гравця в дартс».

Серед найбільш дотепних аргументів були такі:

«Дивне висвітлення: якби це була дитина-чемпіон з шахів, усі б святкували та запросили б хлопця на Даунінг-стріт, щоб пограти в шахи» «Подолати Тетрис — це не мета життя» … так, для ТЕБЕ … Скільки світових рекордів ТИ встановила у 13 років? Який малодушний, самовдоволений та жахливий спосіб применшити досягнення цієї дитини. Як мати я б дуже пишалася». «Цей коментар був настільки застарілим та протухлим, він просто вдарив по дитині – я майже втратив слова».

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Мати хлопця, до речі, шкільна вчителька, виважено відповіла на цей випад у The New York Times:

«Мені насправді це ОК. Він займається й іншими справами, окрім гри в Тетрис, тому сказати «ОК» було не так вже й важко. Важче було знайти старий кінескопний телевізор».

Джерело: VGC