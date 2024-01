Телеведуча Sky News порадила юному чемпіону Tetris «більше гуляти на вулиці». Ох, дарма

Ведуча телеканалу Sky News спробувала позаочі виховувати 13-річного світового рекордсмена Tetris Вілліса Гібсона з Оклахоми, та натомість дістала шквал критики у власну адресу. 51-річна Джейн Секер сказала у прямому ефірі, що наказала б підлітку піти подихати свіжим повітрям.

«Як мати, я б просто сказала відійти від екрана, вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Подолати Тетріс – не мета життя».

Уривок ефіру зберіг журналіст Кріс Скалліон з VGC та виклав в X Twitter, де думка Джейн зазнала нищівної критики.

It is the Year of Our Lord 2024 and @SkyNews is still telling people who play video games to go outside and get some fresh air, notably on the same day they’re praising a 16-year-old darts player pic.twitter.com/QoPpWGQ0fr

— Chris Scullion (@scully1888) January 4, 2024