The Portal – Йью-Йорк та Дублін з’єднала інтерактивна мистецька інсталяція

Між Нью-Йорком та Дубліном створили віртуальний міст, який отримав назву The Portal. Він дозволяє в режимі реального часу спілкуватися людям, які знаходяться на відстані 3000 миль (близько 4 830 км). Портали мають великі екрани круглої форми та камери, які передають зображення на зв’язаний Портал.

The Portal розробив литовський митець Бенедиктас Гіліс. Ця інсталяція дозволяє людям по обидві сторони Атлантики взаємодіяти один з одним через відеозв’язок. Основна ідея «Порталу» була «задумана як свідчення здатності сили мистецтва долати фізичні бар’єри».

«Портали — це запрошення зустрітися з людьми, які перебувають поза кордонами та відмінностями, і відчути наш світ таким, яким він є насправді — об’єднаним та єдиним», — сказав Гіліс. «Пряма трансляція відкриває вікно між віддаленими місцями, дозволяючи людям зустрічатися за межами своїх соціальних кіл і культур, виходити за межі географічних кордонів і охоплювати красу глобального взаємозв’язку».

Лорд-мер Дубліна Дайті де Ройст був у захваті від цієї події та оголосив про партнерство, підкреслюючи його важливість, оскільки Дублін отримав титул Європейської столиці розумного туризму 24. Він додав, що «проєкт «Портал» символізує прагнення Дубліна об’єднуватися не лише в межах ЄС, а й з такими містами, як Нью-Йорк, з якими нас пов’язує глибокий історичний і культурний зв’язок».

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«Цей проэкт є прикладом поєднання технологій та інженерії, щоб зблизити громади з усього світу», – додав лорд-мер.

Проєкт The Portal, що зв’язує Нью-Йорк та Дублін, розпочав свою роботу 8 травня і триватиме до осені 2024 року.

Джерело: interestingengineering

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