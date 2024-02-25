Торгові автомати з цукерками M&M’s здійснювали розпізнавання обличчя студентів університету — вони будуть демонтовані

Канадський Університет Ватерлоо демонтує розумні торговельні автомати M&M’s із кампусу. Студенти виявили, що машини таємно виконували розпізнавання обличчя студентів без їхньої згоди.

Скандал почався, коли студент під псевдонімом SquidKid47 опублікував у Reddit фото повідомлення про помилку торгового автомата університетського містечка: «Invenda.Vending.FacialRecognitionApp.exe». Ймовірно, воно з’явилося після того, як машина не змогла запустити програму розпізнавання обличчя, наявності якої в автоматі ніхто не очікував.

«Гей, а чому в тупих машинах M&M’s є розпізнавання облич?», — запитав SquidKid47.

Студент четвертого курсу Рівер Стенлі взявся розслідувати публікацію у Reddit, про що писав для університетського видання MathNEWS. Стенлі забив тривогу після ознайомлення з рекламними брошурами виробника, компанії Invenda, які обіцяли, що «машини здатні надсилати приблизний вік та стать» кожної людини, яка користувалася машинами, без запиту згоди.

Це розчарувало Стенлі, який виявив, що уповноважений з питань конфіденційності Канади багато років тому розслідував діяльність оператора торгового центру під назвою Cadillac Fairview після того, як виявив, що деякі з інформаційних кіосків торгових центрів таємно «використовували програмне забезпечення для розпізнавання облич до відвідувачів».

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Лише завдяки цьому офіційному розслідуванню канадці дізналися, що «понад 5 мільйонів канадців, які не дали згоди», були проскановані в базу даних Cadillac Fairview, повідомив Стенлі. Cadillac Fairview зрештою був змушений видалити всю базу даних, але наслідки збору подібних конфіденційних даних розпізнавання обличчя без згоди інших клієнтів Invenda, таких як Mars, залишаються незрозумілими. Стенлі закликав студентів вимагати від університету заборони торговельних автоматів з розпізнаванням обличчя у кампусі.

Речник Університету Ватерлоо Ребекка Елмінг зрештою підтвердила CTV News, що заклад попросив вимкнути програмне забезпечення торгових автоматів, доки самі автомати не будуть видалені. Елмінг каже, що машини будуть видалені якнайшвидше. Вона не знає про використання жодної подібної технології в кампусі.

Причетна до встановлення автоматів компанія Adaria Vending Services розповіла MathNEWS, як вони працюють:

«Найважливіше розуміти, що машини не роблять і не зберігають жодних фотографій чи зображень, і окрему особу неможливо ідентифікувати за допомогою технології в машинах. Технологія діє лише як датчик руху, який розпізнає обличчя, щоб машина знала, коли активувати інтерфейс покупок».

Відповідно до пресрелізу Invenda, виробник цукерок M&M’s, Mars, був ключовою частиною експансії Invenda в Північній Америці. Лише після завершення раунду фінансування в розмірі 7 мільйонів доларів, включаючи угоди з Mars та іншими великими клієнтами, такими як Coca-Cola, Invenda змогла підштовхнути до експансивного глобального зростання, яке значно розширює можливості збору даних і спостереження за її розумними торговими автоматами.

Але студенти Університету Ватерлоо, такі як Стенлі, тепер ставлять під сумнів «зобов’язання Invenda щодо прозорості» на ринках Північної Америки, особливо тому, що компанія, здається, відкрито порушує канадський закон про конфіденційність, сказав Стенлі CTV News.

Джерело: Ars Technica

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