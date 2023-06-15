У ЄС ухвалили законопроект про регулювання ШІ та заборону систем розпізнавання облич

Законодавці Європейського Союзу зробили великий крок до регулювання використання систем штучного інтелекту, ухваливши законопроєкт, відомий як Закон про ШІ. Як очікується, фінальну версію документа може бути затверджено приблизно наприкінці цього року.

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Нинішня редакція Закону про ШІ передбачає заборону використання в ЄС біометричних систем, що працюють у режимі реального часу, та віддалених біометричних систем, таких як системи сканування з розпізнаванням осіб. Також документ забороняє пристрої, які демонструють когнітивні маніпуляції, такі як іграшки з голосовим управлінням. Вважають, що вони заохочують небезпечну поведінку у дітей. Водночас будуть заборонені технології, які класифікують людей на основі їх соціально-економічного статусу чи особистих характеристик.

Водночас підлягають обов’язковій реєстрації в базі даних ЄС технології, які вважаються «високоризиковими». До них належать системи ШІ для біометричної ідентифікації та системи, призначені для використання правоохоронними органами.

Європейська комісія вперше запропонувала Закон про ШІ ще у квітні 2021 року – задовго до стрімкого зростання популярності генеративних систем ШІ, що призвело до зростання закликів до регулювання штучного інтелекту. Минулого місяця документ отримав схвалення профільного комітету Європарламенту.

У поточній версії законопроєкту містяться правила для компаній, які займаються генеративним ШІ, таких як OpenAI. У тому числі є вимога розкривати будь-який контент, створений штучним інтелектом. Ці компанії також повинні гарантувати, що їхні великі мовні моделі не зможуть генерувати нелегальний контент. Крім того, їм доведеться публікувати зведення захищених авторським правом даних, які використовуються для навчання їх моделей.

До свого затвердження Закон про ШІ ще може зазнати деяких змін. Наприклад, можуть бути внесені виправлення з винятками, які можуть дозволити використання розпізнавання облич з метою національної безпеки. Закон про ШІ, швидше за все, пройде через кілька ітерацій після цього розгляду. Офіційні особи ЄС сподіваються затвердити всі деталі до кінця року.

Джерело: Engadget