Торги токенізованими картками Pokémon на Solana взлетіли у 5 разів

На крипторинку спостерігається хвиля інтересу до токенізованих карток Pokémon через запуск Collector Crypt на Solana, який дозволяє користувачам купувати NFT-«комплект», які можна обміняти на справжні картки. Деякі продаються за суму понад $1 тис.

Проєкт керує торговою площадкою та сервісом «гача» – подібним до лутбоксів в іграх – що надає можливість знайти рідкісні картки. На сьогоднішній день цей додаток приніс понад $70 млн доходу.

Цю фрагментовану, але динамічну екосистему вже порівнюють з Polymarket за темпами зростання.

У центрі хайпу знаходиться токен CARDS, який доступний для попереднього продажу на Solana через Metaplex. Всього за 24 години ринкова капіталізація CARDS зросла з $23 млн до $85 млн, при цьому ціна токена зросла на 210%.

Collector Crypt заявляє, що 100% чистого доходу від токена буде використано для придбання справжніх карток покемонів для екосистеми. Не тільки Collector Crypt, але й інші платформи, такі як Courtyard (POL) також зафіксував рекордні $78 млн продажів Pokémon NFT у серпні.

За даними Messari, що чотири провідні торговельні майданчики обробили токенізовані картки покемонів на суму $124,5 млн у серпні, що у 5,5 разів більше, ніж за січень.

Courtyard лідирує з $78,4 млн, за ним йде CollectorCrypt з $44 млн. Менші платформи, такі як Phygitals та Emporium, також продемонстрували тризначні темпи зростання,.