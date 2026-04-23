Новини Крипто 23.04.2026

Вперше у криптоісторії: невідомий трейдер зробив майже 1170х за добу на стейкінгу

Андрій Шадрін

Невідомий трейдер перетворив $8,5 на майже $10 000 за одну добу, скориставшись механізмом стейкінгу токена BELIEF на платформі Printr у мережі Solana. Про це повідомив блокчейн-аналітичний сервіс Lookonchain.


Трейдер 7Be6hv витратив 0,1 $SOL ($8,5) на купівлю 6 636 $BELIEF і застейкав їх, отримавши 25,06 $SOL ($2 160) і 2,9 млн $BELIEF ($7 768 на момент підрахунку) як нагороду за стейкінг. Таким чином, купивши і застейкавши $BELIEF, він перетворив $8,5 на $9 928″.

За даними Lookonchain з посиланням на Solscan, гаманець із маркером “7Be6hv” придбав 6 636 токенів BELIEF за 0,1 SOL, після чого одразу відправив їх у стейкінг. Протягом приблизно 24 годин гаманець отримав дві категорії винагороди: 25,06 SOL вартістю $2 160 і 2,9 млн BELIEF вартістю $7 768 на момент фіксації транзакцій.

Сукупна вартість активів склала $9 928, що дорівнює дохідності у 1169 разів від початкового внеску. Після виведення коштів гаманець трейдера залишився порожнім.


“Цей хлопець перетворив $8,5 на $9 928 — дохідність 1169x.”, — пише Lookonchain у Х.

BELIEF є нативним токеном платформи Printr — омнічейн-лончпаду для запуску токенів, що підтримується Bybit Venture Studio. Надприбуток трейдера пояснюється не класичним стейкінгом мережевої валюти, а механізмом Proof of Belief (POB), який платформа запровадила у рамках оновлення Printr V2 14 квітня 2026 року — за два дні до публікації Lookonchain.

Суть POB-стейкінгу полягає в тому, що 100% кастомних комісій з торгівлі токеном надходять до спільного стейкінг-пулу. Строки блокування варіюються від 7 до 180 днів: чим довший термін, тим вища пропорційна винагорода.

Таким чином, дохідність стейкера безпосередньо залежить від обсягу торгів конкретним токеном у визначений проміжок часу — і в момент активного ажіотажу навколо BELIEF ці обсяги виявилися достатніми для генерації екстремальної прибутковості.

Подібні кейси залишаються одиничними. Висока волатильність і специфіка POB-механізму означають, що такі результати критично залежать від моменту входу і рівня торгової активності навколо конкретного токена. За даними самої Printr, менш ніж 1% токенів на великих лончпадах переживають бондінгову криву з понад 11,5 млн створених у 2025 році, а ринок мемкоїнів за той рік втратив 61% сукупної вартості.

В історії криптовалют уже траплялися проєкти з екстремальними стейкінговими прибутками, але жоден із них не є точним аналогом кейсу BELIEF. У 2021 році на Ethereum гучно заявив про себе OlympusDAO з токеном OHM — APY за стейкінг сягав 7 320%.

Утім механіка була суто інфляційною: нові токени просто карбувалися і роздавалися стейкерам, а самі “іксів” за добу не давали — це був річний показник зростання балансу в токенах, не в доларах.

Ближчим за духом є Wonderland (TIME) — проєкт на Avalanche, також 2021 року. APY за стейкінг там перевищував 80 000% завдяки механізму ребейзингу кожні вісім годин, а сам токен за два місяці зріс на 1 200%, досягнувши $9 700.

Але й тут ідеться про заявлений річний APY у токенах, а не про реальний прибуток за одну добу. Наприкінці 2021 — на початку 2022 року проєкт обвалився після скандалу навколо анонімного скарбника, якого виявили пов’язаним із кримінальним минулим.

Кейс BELIEF відрізняється принципово. POB-стейкінг на Printr — не інфляційна модель з емісією нових токенів, а розподіл реальних торгових комісій між стейкерами. Саме це робить кейс унікальним навіть на тлі DeFi-буму 2021 року.

