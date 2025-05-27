«Марний формфактор»: екскерівник Tesla Optimus вважає людиноподібних роботів зайвими

Людське тіло пристосувалося у процесі еволюції не до складських чи промислових робіт. Колишній голова групи Optimus в Tesla вважає, що для них потрібні негуманоїдні роботи.
Кріс Волті, творець та екскерівник команди з розробки робота Tesla, розповів Business Insider, що людиноподібні роботи Optimus — поганий пристрій для роботи на заводі. Хоч це й захоплива технологія, такі роботи неефективні на складах, у логістиці та виробництві.
«Це не корисний формфактор. Більшість роботи, яку доводиться виконувати в промисловості, — це завдання з високим рівнем повторення, де швидкість є ключовою», — сказав інженер.
Волті пропрацював у Tesla сім років, перш ніж піти звідти три роки тому. Він заснував Mytra, компанію, яка використовує роботів у формі плит, що можуть рухатися в будь-якому напрямку, для транспортування корисних вантажів між складами через гігантські, кліткоподібні структури.
За словами Волті, гуманоїдні роботи — інженерна проблема, на кілька порядків складніша, ніж безпілотні автомобілі, оскільки вони розроблені для ширшого діапазону рухів та завдань. Він вважає, що робототехніка наразі недостатньо розвинена для розгортання людиноподібних роботів: «Вони є проблемою робототехніки дев’ятого інінгу, а ми зараз у третьому інінгу».
«Людська форма еволюціонувала, щоб уникати вовків та ведмедів. Ми не були створені для виконання повторюваних завдань знову і знову. То чому ви берете неоптимальну систему, яка насправді не призначена для виконання повторюваних завдань, і змушуєте її виконувати такі завдання?».
До того, як зайнятися Optimus, Кріс Волті працював над автоматизацією виробничої лінії Tesla Model 3. У 2021 році він став старшим менеджером команди, яка створювала «бота Tesla», який пізніше отримав назву Optimus. Волті розглядав робота як побічний проєкт і дуже здивувався, коли Ілон Маск почав говорити про роботів як про майбутнє компанії. Нагадаємо, Маск надзвичайно захоплюється Optimus, багато говорить про їхнє застосування на заводах та проводить публічні демонстрації — на яких, втім, «роботами» дистанційно керують люди.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: