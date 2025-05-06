Науковці створили роботорт з їстівними батарейками та рухомими солодкими ведмедиками

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Команда науковців та кондитерів зі Швейцарії та Італії створила цілком їстівний електричний торт з батарейками, які можна перезаряджати, або просто з’їсти.

Для створення RoboCake, який наразі бере участь у виставці Expo 2025 в Осаці, дослідники з Федеральної політехнічної школи Лозанни та Італійського технологічного інституту об’єднались з кондитерами та науковцями зі сфери харчових технологій. Зверху торт прикращають їстівні роботизовані ведмедики, які, як зазначається, на смак схожі на гранатові мармеладки. Всередині них розміщується пневматична система, яка дає їм змогу рухати головою та кінцівками.

За словами співробітника Лабораторії інтелектуальних систем (LIS) Бокеона Квака, ведмедики створені з желатину, сиропу та барвників. Ці маленькі роботи-танцюристи повністю їстівні. Окрім цього науковці створили першу у світі їстівну батарею, яку можна перезаряджати, з вітаміну B2, кверцетину, активованого вугілля та шоколаду.

«Ці батареї, безпечні для використання, можна використовувати для запалювання світлодіодних свічок на торті. Перший смак, який ви відчуєте, коли з’їсте їх, – це темний шоколад, за яким настане дивовижний пікантний присмак через їстівний електроліт усередині, який триває кілька секунд», — пояснює аспірант з Італійського технологічного інституту Валеріо Галлі.

Батарейки мають вигляд маленьких шоколадних вафель і виглядають доволі привабливо. Розробники мали на меті зробити так, щоб ласування цими елементами надавало унікальний смаковий досвід.

«Наше завдання полягало в тому, щоб знайти найкращий спосіб продемонструвати інновації наших двох партнерів, EPFL та IIT, додавши те, що ми робимо найкраще: насолоду.Так народився RoboCake – справжній святковий торт, що поєднує в собі техніку, електроніку та смак», — зазначив кондитер Жюльєн Бутонне.

Торт було створено у рамках чотирирічного проєкту RoboFood вартістю у 3 млн 950 тис. доларів. Метою цього проєкту є колаборація науковців та кондитерів і експертів у сфері харчових технологій для створення їстівних продуктів, що виходитимуть за рамки кулінарії. На думку науковців, поєднання їжі та робототехніки дозволяє обмежити як харчові, так і електронні відходи. Вони не виключають того, що їстівні роботи у майбутньому зможуть доставляти їжу у місця, які перебувають під загрозою знищення.

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Джерело: New Atlas

Розділ Технології виходить за підтримки

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