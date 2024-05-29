Toyota розробляє компактніші та екологічніші адаптивні ДВЗ об’ємом 1,5 та 2 літра – їх також використовуватимуть Subaru і Mazda

В той час як дехто з автовиробників все більше уваги приділяє електричним версіям, Toyota продовжує розробляти нові універсальні двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). Ці двигуни зосереджені на дотриманні жорсткіших стандартів стосовно викидів, вони можуть використовуватися в різних транспортних засобах, від гібридів до тих, що працюють на біопаливі.

Під час медіазаходу у вівторок Toyota та її партнери Subaru і Mazda Motor продемонстрували свої майбутні 1,5-літрові та 2,0-літрові двигуни. Ці двигуни можуть похвалитися суттєво зменшеним об’ємом і висотою порівняно з їхніми поточними аналогами. Новий 1,5-літровий двигун на 10% менший і легший за поточні 1,5-літрові двигуни, які використовуються в таких моделях, як Yaris compact. Водночас новий 2,0-літровий турбодвигун досягне зменшення розмірів і ваги порівняно з існуючими 2,4-літровими турбодвигунами, які є у великих моделях, таких як позашляховики з трирядними сидіннями.

Згідно із заявою Toyota, «за допомогою цих двигунів кожна з трьох компаній буде прагнути оптимізувати інтеграцію з двигунами, акумуляторами та іншими електричними приводами».

Розробка зосереджена на дотриманні суворих норм викидів під час переходу від викопного палива до вуглецево-нейтральних альтернатив, таких як електропаливо, біопаливо та рідкий водень. Ця зміна сприятиме ширшому впровадженню палива з нейтральним викидом вуглецю.

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Двигуни наступного покоління відіграватимуть вирішальну роль у досягненні вуглецевої нейтральності. Subaru, Toyota і Mazda прагнуть покращити продуктивність двигуна та оптимізувати інтеграцію з електричними приводами. Зазначається, що ці високоефективні та потужні двигуни будуть компактнішими, дозволяючи знизити капоти, покращити дизайн та аеродинаміку, що зрештою додатково підвищить економію палива.

Toyota не змогла назвати терміни, коли на ринку з’являться моделі, оснащені новою серією двигунів.

Джерело: interestingengineering