Toyota C-HR+ отримав 150 кВт зарядку і до 607 км ходу

Toyota C-HR+

Toyota розширює свою лінійку електричних автомобілів в Європі й виводить на ринок новий купеподібний кросовер Toyota C-HR+. Це повністю електрична модель на платформі eTNGA, яку компанія створила спеціально для електромобілів.





Характеристики Toyota C-HR+

Новий C-HR+ помітно відрізняється від гібридної версії. Він отримав передню частину з вузькою LED-оптикою. Довжина кузова становить 4530 мм, що на 170 мм більше за стандартний C-HR. Колісну базу розширили, тому в салоні стало більше місця — відстань між передніми й задніми сидіннями сягає 900 мм. Багажник має корисний об’єм 416 літрів.

Нові електроприводи eAxle об’єднують мотор і допоміжні компоненти в компактний і легкий модуль, що повинно покращити ефективність. Покупцям запропонують три комплектації: Mid, Mid+ та High. Доступні дві батареї: 57,7 кВт·год і 77 кВт·год. Найбільш дальнобійна версія отримала передній привід і батарею 77 кВт·год — вона проїжджає до 607 км на одному заряді. Це рекорд серед електромобілів Toyota. Для тих, кому важлива динаміка, доступна повнопривідна версія — вона розганяється від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди. Повнопривідна версія здатна тягнути причіп вагою до 1500 кг. На батарею дають гарантію 10 років.





Усі версії підтримують швидку зарядку потужністю 150 кВт. Як заявляє виробник, батарея заряджається з 10% до 80% приблизно за 28 хвилин. У топовій комплектації High встановили бортовий зарядний пристрій на 22 кВт — він дозволяє зарядити меншу батарею трохи більше ніж за 2 години.

Toyota також додала тепловий насос, який обігріває салон узимку без значних втрат енергії. У режимі ECO система гріє лише водійське сидіння, якщо в авто немає пасажирів. Це допомагає зберегти заряд і збільшити запас ходу.

В салоні доступний 14-дюймовий дисплей мультимедіа та 7-дюймова панель приладів. Оббивку сидінь зробили з перероблених пластикових пляшок. Водій може регулювати рівень рекуперації пелюстками за кермом — це дозволяє контролювати уповільнення і повертати енергію в батарею.

Нова модель отримала комплекс Toyota T-Mate із камерами та сенсорами. Система може самостійно гальмувати або підрулювати, щоб уникнути аварії. Є цікава функція: підсвітка салону загоряється червоним, якщо під час відкриття дверей наближається інше авто або велосипед.

Електромобіль Toyota C-HR+ надійде у продаж в Європі до кінця березня.

Джерело: arenaev