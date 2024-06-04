Новини Кіно 04.06.2024 о 21:39 comment views icon

Трейлер «Чужий: Ромул» нагадує атмосферу горору першого фільму — в кіно з 15 серпня

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Андрій Русанов

Автор сайту

Схоже, франшиза «Чужий» повертається до свого коріння як горору. Після короткого тизера на початку року та кількох моторошних кадрів, 20th Century Studios випустила перший повний трейлер «Чужий: Ромул» (Alien: Romulus), фільму режисера Феде Альвареса. Трейлер добре передає атмосферу жаху у стрічці. Темний, ізольований у космосі корабель, і лицехапи, лицехапи скрізь — у воді, на підлозі, в кожному темному кутку.

Історія оповідає про групу сміттярів, які нишпорять на покинутій космічній станції, перш ніж стати здобиччю ксеноморфів. У головних ролях Кейлі Спаені, Девід Йонссон та Арчі Рено. Фільм також отримав стильний новий постер, на якому, ну звичайно ж, лицехап.

Трейлер «Чужий: Ромул» нагадує атмосферу горору першого фільму — в кіно з 15 серпня

«Чужий: Ромул» стане першою стрічкою у франшизі після приквелів «Прометей» та «Чужий: Заповіт», які зробили спробу пояснити, звідки взялися ксеноморфи. «Чужий: Ромул», навпаки, ніби повертає глядача до витоків. Фільм стартує в українських кінотеатрах 15 серпня.

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Режисер фільму «Чужий: Ромул» показав модель лицехапу — прибулець бігав підлогою


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