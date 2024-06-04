Трейлер «Чужий: Ромул» нагадує атмосферу горору першого фільму — в кіно з 15 серпня

Схоже, франшиза «Чужий» повертається до свого коріння як горору. Після короткого тизера на початку року та кількох моторошних кадрів, 20th Century Studios випустила перший повний трейлер «Чужий: Ромул» (Alien: Romulus), фільму режисера Феде Альвареса. Трейлер добре передає атмосферу жаху у стрічці. Темний, ізольований у космосі корабель, і лицехапи, лицехапи скрізь — у воді, на підлозі, в кожному темному кутку.

Історія оповідає про групу сміттярів, які нишпорять на покинутій космічній станції, перш ніж стати здобиччю ксеноморфів. У головних ролях Кейлі Спаені, Девід Йонссон та Арчі Рено. Фільм також отримав стильний новий постер, на якому, ну звичайно ж, лицехап.

«Чужий: Ромул» стане першою стрічкою у франшизі після приквелів «Прометей» та «Чужий: Заповіт», які зробили спробу пояснити, звідки взялися ксеноморфи. «Чужий: Ромул», навпаки, ніби повертає глядача до витоків. Фільм стартує в українських кінотеатрах 15 серпня.