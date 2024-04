Режисер фільму «Чужий: Ромул» показав модель лицехапу — прибулець бігав підлогою

Феде Альварес, режисер стрічки «Чужий: Ромул», поділився залаштунковим відео лицехапу (facehugger), який виявився не просто пасивним реквізитом, але досить натурально бігав приміщенням за допомогою радіокерування

У майже 20-секундному ролику Альварес продемонстрував дуже ефектного робота, який був створений новозеландською компанією зі спецефектів і реквізиту Wētā Workshop.

Playing with my favorite toy on set of #AlienRomulus last summer. RC Facehugger created by the amazing team from @wetaworkshop Happy #AlienDay everybody! pic.twitter.com/XKqc5StFtR

— Fede Alvarez (@fedalvar) April 26, 2024