Режисер фільму «Чужий: Ромул» показав модель лицехапу — прибулець бігав підлогою

Феде Альварес, режисер стрічки «Чужий: Ромул», поділився залаштунковим відео лицехапу (facehugger), який виявився не просто пасивним реквізитом, але досить натурально бігав приміщенням за допомогою радіокерування

У майже 20-секундному ролику Альварес продемонстрував дуже ефектного робота, який був створений новозеландською компанією зі спецефектів і реквізиту Wētā Workshop.

Playing with my favorite toy on set of #AlienRomulus last summer. RC Facehugger created by the amazing team from @wetaworkshop Happy #AlienDay everybody! pic.twitter.com/XKqc5StFtR — Fede Alvarez (@fedalvar) April 26, 2024

«Граю зі своєю улюбленою іграшкою на знімання «Чужий: Ромул» минулого літа. З Днем прибульців усіх!», — написав режисер.

Альварес розповів, що лицехапи були істотами з франшизи«Чужий», які лякали його найбільше. Це призвело до його рішення зафільмувати протистояння їхньої зграї головній героїні «Чужого: Ромул» у виконанні Кейлі Спейні.

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«Чужий: Ромул» розповідає про групу космічних колоністів, які опинились у пастці на віддаленій станції, заповненій ксеноморфами. Окрім Спейні, до акторського складу увійшли Девід Йонссон, Арчі Рено, Ізабела Мерсед, Спайк Фірн та Ейлін Ву. Стрічка з’явиться в кінотеатрах 15 серпня 2024 року.

Джерело: IGN

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