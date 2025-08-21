Третина працівників радше митиме туалет, ніж попросить допомоги в колег, — дослідження

Depositphotos

За результатами дослідження, проведеного американською консалтинговою компанією Pryority Group, майже кожен третій опитаний працівник офісу у США зізнався, що радше митиме туалети, ніж звернеться по допомогу до колег.

Дослідження, що отримало назву “Соціальна мускулатура”, було проведене у 2024 році і мало на меті з’ясувати рівень соціальних відносин між офісними працівниками на робочому місці. Дослідження вказує на стрімку деградацію соціальних навичок працівників, включно із необхідністю ставити запитання, встановлювати контакти та долати дискомфорт.

Дистанційний характер роботи, який став дуже поширеним із початком пандемії COVID-19, призвів до атрофії багатьох соціальних навичок в офісних працівників. Всі вже звикли, що зустрічі можна проводити онлайн, а повідомлення переписувати або редагувати, що знижує ризик незручностей, які неодмінно виникають під час безпосередньої взаємодії між людьми.

“Вилізаний” образ знижує ризик, але також усуває дрібні помилки, які роблять нас справжніми один для одного. Ці недосконалості, які змушують людей почуватися незручно і по-людськи, все частіше зникають у процесі роботи, а навички соціальної взаємодії атрофуються.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Якщо колега великодушно відгукується на прохання про допомогу, стосунки стають міцнішими. Якщо хтось визнає, що чогось не знає і навчається в іншого, його компетентність зростає. Якщо до невдачі ставляться з повагою, почуття міцнішає. Саме такі незручні моменти спонукають до особистісного зростання.

За результатами дослідження Pryority Group з’ясувалось, що 56% американських офісних працівників більш схильні до індивідуальної роботи, ніж до колективної. При цьому 44% опитаних назвали власні стосунки з колегами по роботі поверхневими. На думку 63% опитаних, причина цього криється у сучасних технологіях.

У опитуванні взяли участь 750 осіб з усіх куточків США. Вони працювали у різних компаніях на умовах повної або часткової зайнятості. Вік респондентів складав від 18 до 65 років.

За висновками дослідження у Pryority Group дійшли висновку, що люди по всьому світу втрачають здатність вільно комунікувати один з одним. Найбільш вразливими у цьому плані є покоління так званих “зумерів” — людей народжених у другій половині 90-х років минулого століття.

Дослідження демонструє, що саме цим людям найважче звертатись до колег по допомогу або обговорювати з ними власні помилки. Уникання незручностей та взаємодії з колегами призводить до формування уникаючого типу у робочих відносинах. Це, у свою чергу, призводить до накопичення проблем, які не вирішуються. Атмосфера зростаючої напруги та пасивної агресії може призвести до розвалу колективу.

Pryority Group рекомендує працедавцям балансувати дистанційну та офісну роботу так, щоби працівники частіше перетиналися, а суперечки — вирішувалися. Здорова атмосфера у колективі знижує загрозу депресивних розладів та вигоряння.

Результати дослідження опубліковані на сайті Pryority Group

Джерело: Forbes