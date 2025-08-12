Новий тренд з Китаю — "фейкові офіси". Молодь орендує приміщення, щоб імітувати зайнятість і ніде не працювати

Зумери з Китаю вподобали "фейкові офіси" — місця, які орендують для імітації зайнятості / Depositphotos

У Китаї завірусився новий тренд — оренда “фейкових офісів”. Усе для того, аби безробітна молодь відчувала себе зайнятою, не працюючи при цьому насправді.

Рівень безробіття серед молоді у Китаї перевищив свій історичний максимум і склав 14%, тож зумери вдалися до оригінальних методів, щоб себе самозайняти. Але в цьому випадку мова йде не про старанні пошуки роботи завжди й всюди, а про безцільну оренду офісів — де ти лише вдаватимеш, що працюєш.

Орендодавці швидко підхопили новий тренд, і подібні місця можна з легкістю винайняти в Шанхаї та інших великих китайських містах. Фейкові офіси облаштовані належним чином: мають ПК, підключення до інтернету, кімнати для нарад, зони для відпочинку тощо. Один з таких коворкінгів навіть назву отримав відповідну — Pretend To Work, що перекладається як “Прикидайся, що працюєш”.

30-річний Шуй Чжоу, який торік втратив свій бізнес у сфері харчування, з квітня є одним із постійних клієнтів цього закладу. Він орендує робоче місце за 30 юанів на день (приблизно $4) і зустрічається там з “колегами”, які так само створюють видимість роботи.

“Я відчуваю себе щасливим. Ми наче працюємо разом, як справжня команда”.

Китайські економісти називають це явище “перехідною формою зайнятості”, коли люди лишають собі місце, щоб “перечекати” або ж роззнайомитись з такими ж людьми й знайти нові ідеї для стартапів і подібного.

Чжоу тим часом вважає, що офісна атмосфера допоможе йому лишатись дисциплінованим в часи простою, які в нього зайняли близько трьох місяців — він приходить туди о 8-9 годині й нерідко засиджується до 23:00. До того ж це допомагає заспокоїти родичів, що надто переймаються його втратою роботи.

Схожим досвідом ділиться 23-річна Сяовень Тан, яка орендувала собі робоче місце у подібному коворкінгу в Шанхаї на час практики в університеті. У реальності дівчина платить за можливість сидіти за столом і час від часу писати онлайн-романи.

“Якщо вже прикидатися, то до кінця”, — жартома каже китаянка.

Засновник Pretend To Work, 30-річний Феюй, і сам втратив роботу під час пандемії. Він згадує як впав у депресію і не мав сил, щоб змінити ситуацію. У квітні він підхопив новий тренд і відкрив коворкінг для “псевдороботи” — вже за місяць всі місця були заброньовані.

Майже половина його клієнтів — випускники університетів, решту складають фрилансери, письменники-початківці та ті, хто просто втомився перебувати у самотності вдома. Наймолодшому з клієнтів виповнилось 25 років, тоді як найстаршим — трохи більше 30.

Водночас Феюй сумнівається, що матиме прибуток з цього бізнесу в довгостроковій перспективі й характеризує його радше як “соціальний експеримент”:

“Ми створюємо ілюзію, щоб зберегти повагу до себе. Але з часом, це перетвориться на обман. Ми повинні допомогти людям перетворити його на реальний старт”.

Чжоу в цьому випадку потроху опановує роботу зі штучним інтелектом, зважаючи на те, що чимало компаній зараховують ці навички до ключових компетенцій.

За матеріалами статті BBC.