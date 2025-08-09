Ти був мені "другом", а став "офісним клерком": користувачі в розпачі від GPT-5

Новий GPT-5: користувачі скаржаться на стерильний та корпоративний стиль без креативу

Після кількох місяців очікування та гучних анонсів OpenAI цього тижня представила нову модель GPT-5. Розробники обіцяють масштабні покращення в усіх аспектах — від точності відповідей до швидкості роботи. Модель уже почали поступово розгортати для користувачів по всьому світу. Але, як виявилося, не всі в захваті.

Частина відданих фанатів ChatGPT каже, що нова модель GPT-5 “відчувається не так”, і сумує за атмосферою GPT-4o. У соцмережах і на форумах можна побачити чимало публікацій про втрату “цифрового друга”, що досить красномовно демонструє, як змінюється сприйняття технологій і наше ставлення до ШІ.

OpenAI каже, що старі моделі, зокрема GPT-4o (яка вийшла приблизно рік тому), не зникнуть повністю — вони залишаться доступними через API для розробників. Але для звичайних користувачів ChatGPT, які спілкувалися з чатботом у браузері або мобільному застосунку, ситуація змінилася: тепер версія GPT-5 встановлена за замовчуванням.

На офіційних форумах OpenAI і в Reddit-дискусіях досвідчені користувачі діляться розчаруванням. Дехто називає це “ментально виснажливим” або навіть порівнює із заміною “друга” на “холодного офісного клерка”. У темах обговорень трапляються погрози скасувати платну підписку, хоча й цікаво, що частина таких публікацій, за спостереженнями журналістів, частково або повністю написана… самими ШІ-моделями.

Інша група користувачів критикує GPT-5 за “стерильність” та брак креативу. Вони кажуть, що робочі сценарії, відпрацьовані за рік роботи з GPT-4o, тепер працюють гірше. GPT-5 охрестили “перевтомленою секретаркою” та навіть назвали це початком “еншиттифікації” ШІ — терміном, яким у техноспільноті описують поступове погіршення продукту з комерційних причин.

Є й фінансовий аспект. Користувачі безкоштовного тарифу швидко впираються у ліміти (10 запитів на 5 годин), що підштовхує до оформлення ChatGPT Plus ($20 на місяць) або ChatGPT Pro ($200 на місяць). Запуск генеративних моделей обходиться дуже дорого, і OpenAI, за даними інсайдерів, несе значні збитки. Тому розгортання GPT-5 може бути й спробою збільшити доходи. У компанії при цьому наголошують: тести підтверджують, що GPT-5 розумніша за попередницю.

ChatGPT із самого початку позиціонували як зручний і приємний інструмент для спілкування. OpenAI навіть доводилося відкотити зміни, коли бот став занадто підлесливим. Та попри це, багато користувачів звикли до дружнього тону й налаштовували модель так, щоб вона сприймалася майже як особистий компаньйон. Із GPT-5 ця емоційна складова стала менш вираженою.

Психологи застерігають: надмірна прихильність до ШІ може підсилювати ілюзії та навіть провокувати психологічні кризи, особливо якщо система підлаштовується під емоційні очікування користувача. Для тих, хто сприймав GPT-4o як співрозмовника, перехід на більш сухий стиль GPT-5 — це справжній культурний шок.

Перші відгуки постійних користувачів кажуть, що чатбот з GPT-5 більш “корпоративний” і менш творчий. Можливо, у довгостроковій перспективі це позитивно вплине на ментальне здоров’я користувачів та фінансову стабільність OpenAI. Але зараз багатьом доведеться пережити період адаптації.

Джерело: arstechnica