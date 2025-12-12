"Це лайно мене не випускає!": у багажнику безпілотного таксі Waymo жінка знайшла людину

Жінка виявила людину в багажнику Waymo / tiktok

Сервіс Waymo продовжує фіксувати серію нестандартних ситуацій у своїх автономних таксі. Після нещодавнього випадку в Сан-Франциско, коли вагітна жінка народила просто в роботаксі дорогою до лікарні, та блокування руху кортежу Камали Гарріс, тепер компанія отримала нову хвилю уваги — значно менш приємну.

У Лос-Анджелесі жінка викликала роботаксі Waymo для своєї доньки, але, відкривши багажник, застала там незнайомого чоловіка. У відео, яке миттєво стало вірусним у TikTok, вона кричить:

“Якого біса ти у багажнику?!”.

Чоловік відповів:

“Це лайно мене не випускає!”, — при цьому бив кулаками по спинці сидіння.

Далі він додав:

“Вони мене сюди посадили. Люди. Люди”.

У наступному відео жінка спілкується з представником Waymo вже після того, як двоє поліцейських вивели чоловіка з машини та затримали на тротуарі.

Багатьох шокувало, як таке взагалі можливо в роботаксі — ситуація, яка навряд чи сталася б з водієм-людиною, адже стороннього в багажнику помітили б одразу. У Waymo інцидент не заперечили:

“Ми прагнемо забезпечити безпеку пасажирів і завоювати довіру спільнот, у яких працюємо. Цей досвід є неприпустимим, і ми вже впроваджуємо зміни, щоб усунути причини”, — заявив речник компанії в коментарі New York Post.

Спільнота Waymo на Reddit теж була вражена. Дехто спершу вважав відео фейком, але після підтвердження компанії, не приховував сорому. Інші обурювалися поведінкою чоловіка.

Користувачі активно обговорювали, як чоловік потрапив у багажник модифікованого під роботаксі Jaguar I-Pace. Очевидно, він проліз туди з салону, адже при підході ззовні це було б легко видно на камерах. Деякі зазначили, що вибратися можна просто натиснувши велику кнопку складання сидіння — тож “неможливість вийти” звучить дивно. Інші ж припускали, що мотив був “якимось дивним фетишем”.

Спільнота закликає Waymo додати датчики в багажнику або додаткові механізми безпеки, адже компанія вже стикалася з критикою через інші інциденти. Нещодавно роботаксі прорвалося просто через поліцейську операцію в центрі Лос-Анджелеса.

Сервіс працює в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Фініксі, Атланті та Остіні, а Waymo продовжує готуватися до розширення в інші міста, тож і випадків, очевидно, буде більше.

Що ж до матері, яка зняла вірусне відео — компанія компенсувала їй поїздку кредитом на майбутній виклик.

Джерело: futurism