Роботаксі Waymo заблокувало рух кортежу Камали Гарріс — копу довелось відбуксирувати автівку вручну

На відео, які ширяться в соцмережах, можна побачити, як роботаксі Waymo стоїть поперек вулиці без руху з увімкненими фарами, тоді як решта транспортного потоку вимушена обережно об’їжджати авто.

Щобільше, як зазначає видання SF Standard, фактично авто заблокувало й рух кортежу віцепрезидентки Камали Гарріс, яка тоді ж прямувала цією дорогою до готелю Fairmont у Сан-Франциско.

Зрештою роботизована автівка Waymo так і не зрушила з місця, тож, аби відкрити дорогу, одному з місцевих поліцейських довелось відбуксирувати таксі з місця вручну.

HAPPENING NOW: A driverless @Waymo gets stuck making a u-turn as @VP’s motorcade arrived at the Fairmont S.F.

An SFPD officer had to manually drive the vehicle out. We’re hearing this wasn’t the only one… @abc7newsbayarea pic.twitter.com/uCdiTf9lbB

— LaurenABC7 (@LaurenABC7) September 28, 2024