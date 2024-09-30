Роботаксі Waymo заблокувало рух кортежу Камали Гарріс — копу довелось відбуксирувати автівку вручну

На відео, які ширяться в соцмережах, можна побачити, як роботаксі Waymo стоїть поперек вулиці без руху з увімкненими фарами, тоді як решта транспортного потоку вимушена обережно об’їжджати авто.

Щобільше, як зазначає видання SF Standard, фактично авто заблокувало й рух кортежу віцепрезидентки Камали Гарріс, яка тоді ж прямувала цією дорогою до готелю Fairmont у Сан-Франциско.

Зрештою роботизована автівка Waymo так і не зрушила з місця, тож, аби відкрити дорогу, одному з місцевих поліцейських довелось відбуксирувати таксі з місця вручну.

HAPPENING NOW: A driverless @Waymo gets stuck making a u-turn as @VP’s motorcade arrived at the Fairmont S.F.

An SFPD officer had to manually drive the vehicle out. We’re hearing this wasn’t the only one… @abc7newsbayarea pic.twitter.com/uCdiTf9lbB — LaurenABC7 (@LaurenABC7) September 28, 2024

Блокувати дороги для Waymo не в новинку: місцеві мешканці бунтували проти роботаксі через те, що ті перешкоджають руху машин екстреної допомоги та й загалом досить часто провокують затори. Хейтери безпілотних таксі навіть влаштовували акції, встановлюючи конуси на капоти машин і тим самим роблячи їх недієздатними, тоді як одна з найактивніших порізала шини на 17 авто Waymo (однак забула про камери і її швидко спіймали).

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На безпілотні авто досі не поширювались штрафи на порушення ПДР, однак у п’ятницю губернатор Каліфорнії підписав законопроєкт, який передбачає, що компанії-власниці безпілотних авто можуть постати перед судом. Вироки не передбачатимуть штрафи, але якщо їх буде забагато — місцевий автодепартамент може відкликати дозвіл на роботу.