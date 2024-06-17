Це не відеокарта: MSI показала розширювач M.2 Xpander-Aero Slide для двох SSD PCIe 5.0 з гарячою заміною

MSI M.2 Xpander-Aero Slider схожий на відеокарту, але це зовсім не відеокарта. Розширювач для SSD M.2 PCIe 5.0 навіть використовує кулер як у відеокарт MSI Aero початкового рівня. Пристрій вміщує два твердотілих накопичувачі у формфакторі M.2 22100. Він підтримує гарячу заміну — користувачі можуть у будь-який час видалити будь-який SSD, якщо це необхідно.
Вентилятора MSI Aero забезпечує оптимальне охолодження SSD. Він підтримує режими автоматичного регулювання вентилятора або ручного вимкнення, коли накопичувачі не потребують потужного охолодження.
MSI також згадує, що Xpander підтримує 4x світлодіоди M.2, що б це не означало. Можливо йдеться про індикатор стану накопичувача. Плата має один 6-контактний роз’єм живлення, хоча з технічного погляду слота PCIe більш ніж достатньо для підтримки живлення двох SSD, навіть за технологією Gen 5.
Продукт не слід плутати з адаптером M.2 Xpander-Z Gen 5, який постачається з платами MSI MEG AMD X670E. Очікується, що MSI випустить нову карту за кілька місяців. Не можна виключати, що вона вийде як аксесуар для нових материнських плат AMD X870E та Intel Z890.
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Джерело: VideoCardz
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