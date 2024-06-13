Gigabyte представила SSD Aorus Gen5 14000 для M.2 PCIe 5.0 — до 14 500 МБ/с, 3D-TLC NAND, кеш DDR4

Gigabyte випустила один з найшвидших SSD Aorus Gen5 14000 з флешпам’яттю 3D-TLC NAND. За твердженням виробника, твердотілий накопичувач Aorus Gen5 14000 отримав приріст продуктивності на 99% порівняно з SSD для PCIe 4.0.

Накопичувач оснащений найновішим 12-нм контролером Phison PS5026-E26 та 232-шаровою пам’яттю. Він здатний забезпечити швидкість послідовного читання до 14 500 МБ/с та до 12 700 МБ/с послідовного запису. Високу швидкість допомагає підтримувати вбудований кеш DDR4.

Завдяки оптимізації прямого запису Aorus Gen5 14000 має продемонструвати стабільність разом з високою продуктивністю. Шифрування AES-256 та технології TRIM, SMART і ECC забезпечуватимуть непорушність та безпеку інформації.

SSD підтримує моніторинг у застосунку від Gigabyte, який відображає параметри накопичувача в реальному часі та дає можливість контролювати продуктивність, температуру і стабільність SSD. Для найкращої реалізації можливостей Aorus Gen5 14000 потрібні материнські плати з підтримкою PCIe 5.0 з радіатором для M.2. Gigabyte рекомендує власні плати X670E Aorus Pro X та Z790 Aorus Master X.

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Джерело: Gigabyte

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