Ця рослина здатна еволюціонувати навпаки, — дослідження

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Дослідники з Університету Теннессі у США виявили здатність деяких видів папороті еволюціонувати у зворотньому напрямку.

Зазначається, що це кидає виклик звичним уявленням науковців про те, що еволюція рухається у незворотньому напрямку від простих форм до більш складних. Дослідники проаналізували репродуктивні стратегії папороті і дізнались, що ці рослини досі використовують два різних способи розмноження.

Зокрема, деякі види ребрівкової папороті (Blechnaceae) є мономорфними, коли один лист одночасно відповідає за розвиток спор та проведення фотосинтезу. Інші види ребрівкової папороті використовують стратегію під назвою диморфізм, задіючи два різних типи листя для розмноження та фотосинтезу. Твердження про незворотність еволюції означає, що папороть, в якої розвинулась стратегія диморфізму, вже не зможе повернутись до мономорфізму.

Дослідники проаналізували зразки з колекції природньої історії, переглянувши понад 118 видів та встановивши, що еволюція папороті не є а ні послідовною, а ні незворотньою. Вони виявили кілька видів ребрівкової папороті, які розвинули диморфізм, однак згодом повернулись до мономорфізму.

На думку науковців, відсутність у папороті насіння, квітів або плодів дозволяє цим рослинам обирати між стратегіями диморфізму та мономорфізму в залежності від умов навколишнього середовища. Тоді як рослини, що розмножуються за допомогою насіння, вже не можуть повернутись до попередніх еволюційних механізмів.

«У еволюції немає фінішної межі. Немає кінцевої мети, немає кінцевого стану. Наші результати показують, що не вся репродуктивна спеціалізація рослин незворотня. Натомість це може залежати від того, скільки способів еволюційної адаптації рослини придбали з часом», — зазначає доцент з Університету Теннессі, Джейкоб Суісса.

Результати дослідження допоможуть науковцям краще зрозуміти, як різні види рослин реагують на кліматичні зміни та зміни у навколишньому середовищі, викликані людською діяльністю. Організмам, які еволюціонували в односторонньому напрямку, може не вистачити гнучкості, щоб реагувати на нові фактори відбору особливим чином, і їм доведеться шукати нові стратегії для зміни. Такі види як папороть, розвинули здатність повертатись до попередніх, простіших стратегій навіть після розвитку більш складних еволюційних механізмів.

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Результати дослідження опубліковані у журналі Evolution

Джерело: New Atlas