Мандрагора з GPT-4o: блогер розмовляє з рослиною за допомогою Raspberry Pi

Утримання рослин — справа, яка вимагає уважності, знання та терпіння. Рослини не можуть сказати, що з ними щось не так, а коли це стає помітним, часто вже пізно щось робити. Блогер Метт Рід зробив можливим буквально поговорити з рослиною за допомогою GPT-4o та Raspberry Pi та запитати, чи все добре.

Метт розповів про те, як все працює у блозі та на відео. Щобільше, рослина першою може сказати, коли їй потрібна турбота. Ентузіаст використовує датчики для моніторингу якості ґрунту. Вони формують уявлення про те, чого саме потребує рослина. Система оснащена мікрофоном, через який можна напряму запитати рослину, як у неї справи та що їй потрібно. Відео варто подивитися, на ньому справді чудова розмова.

Raspberry Pi отримає дані датчиків та проаналізує їх за допомогою GPT-4o — мовна модель формує відповідь. Штучний інтелект також відстежує попередні події. Наприклад, у відео рослина каже, що минулої ночі їй було надто холодно.

Проєкт не тільки допомагає у садівництві, це також чудова демонстрація перекладу показів приладів у звичайну розмовну мову за допомогою мовної моделі штучного інтелекту. Ентузіаст планує вдосконалити систему більшою кількістю датчиків, а також створити можливість прогнозування.

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