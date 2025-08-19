Цифрова ВЛК та е-ТЦК: електронно-мобілізаційні нововведення з програми уряду на 2025-2026 роки

Depositphotos

Уряд України оновив свій план дій на поточний та наступний роки. Серед іншого, він передбачає створення так званої е-ТЦК та цифровізацію проходження мобілізованими ВЛК.

Як йдеться у програмі уряду, електронна система е-ТЦК інтегруватиме в себе сервіс «Резерв+». Її впровадження має на меті розвантажити ТЦК на 15%. Що ж до ВЛК, уряд планує розширити медичну інформаційну систему на рівень пілотних військових бригад, щоб військові мали можливість користуватися електронними послугами. Про це повідомляє DOU, з посиланням на програму уряду.

Також кабмін до кінця року планує створення електронних кабінетів для підприємств. У ньому вестиметься облік військовозобов’язаних, призовників та резервістів. У частині військових підрозділів до грудня теж буде впроваджений електронний автоматизований облік особового складу.

Військовий застосунок «Армія+» отримає додаткові функції. У ньому будуть служби для замовлення постачання, онлайн-отримання частини документів, та інші додаткові послуги, зокрема в розділі «Плюси».

Інший оборонний напрямок програми уряду — створення спецрежиму експорту озброєнь. У цьому році Міноборони планує запуск спільних виробництв озброєння з Нідерландами та Данією, та погодити співробітництво з виробництва дронів із США. У межах цих проєктів 80% виробленої військової техніки отримає Україна, а решта залишатиметься у партнерів. Програмою передбачено, що 50% коштів, залучених для придбання озброєння, будуть витрачені на продукцію українських підприємств.