Новини Україна 19.08.2025 comment views icon

Цифрова ВЛК та е-ТЦК: електронно-мобілізаційні нововведення з програми уряду на 2025-2026 роки

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Цифрова ВЛК та е-ТЦК: електронно-мобілізаційні нововведення з програми уряду на 2025-2026 роки
Depositphotos

Уряд України оновив свій план дій на поточний та наступний роки. Серед іншого, він передбачає створення так званої е-ТЦК та цифровізацію проходження мобілізованими ВЛК.

Як йдеться у програмі уряду, електронна система е-ТЦК інтегруватиме в себе сервіс «Резерв+». Її впровадження має на меті розвантажити ТЦК на 15%. Що ж до ВЛК, уряд планує розширити медичну інформаційну систему на рівень пілотних військових бригад, щоб військові мали можливість користуватися електронними послугами. Про це повідомляє DOU, з посиланням на програму уряду.

Також кабмін до кінця року планує створення електронних кабінетів для підприємств. У ньому вестиметься облік військовозобов’язаних, призовників та резервістів. У частині військових підрозділів до грудня теж буде впроваджений електронний автоматизований облік особового складу.

Військовий застосунок «Армія+» отримає додаткові функції. У ньому будуть служби для замовлення постачання, онлайн-отримання частини документів, та інші додаткові послуги, зокрема в розділі «Плюси».

Інший оборонний напрямок програми уряду — створення спецрежиму експорту озброєнь. У цьому році Міноборони планує запуск спільних виробництв озброєння з Нідерландами та Данією, та погодити співробітництво з виробництва дронів із США. У межах цих проєктів 80% виробленої військової техніки отримає Україна, а решта залишатиметься у партнерів. Програмою передбачено, що 50% коштів, залучених для придбання озброєння, будуть витрачені на продукцію українських підприємств.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Працівники ТЦК фіксуватимуть на відео перевірку документів та вручення повісток, — Міноборони
Кого найчастіше штрафують ТЦК: до 8 судових справ на одну людину, лише 20% проваджень завершені у 2025 році
Тепер не оштрафують за невчасне оновлення даних у ТЦК — але є нюанси
Розробник з Черкас створив програму-клон Резерв+, щоб уникнути проблем із ТЦК і підзаробити
Над Києвом збили російський дрон «Гербера» з камерою, це означає ворожий ретранслятор в тилу, — «Флеш»
Помічені "Шахеди" з протитанковими мінами на крилах: чим це загрожує і як працює
Українська ракета "Фламінго" пішла в серію: 3000 км та 1000 кг бойової частини (оновлено, відео бойових запусків)
Аналог «Іскандер‑М»: Україна вперше застосувала балістичну ракету «Сапсан» та розпочала серійне виробництво
«Резерв+» запустив бета-тест сплати штрафів ТЦК — знижка 50%
Україна створила власну КАБ — 500 кг, 60 км, відео випробування
Масові штрафи у «Резерв+» за невчасне оновлення даних — навіть тим, хто оновив
Війна майбутнього: «Третя штурмова» атакувала і захопила росіян виключно за допомогою роботів
Дрон доставив 42-кілограмовий електровелосипед для евакуації пораненого бійця
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати