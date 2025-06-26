Розробник з Черкас створив програму-клон Резерв+, щоб уникнути проблем із ТЦК і підзаробити

Житель Черкас створив і продавав фейкову версію «Резерв +» / Черкаська обласна прокуратура

Розробник з Черкас знайшов «оригінальний» спосіб уникнути проблем із ТЦК і одночасно підзаробити — створив копію застосунку Резерв+, яку нібито можна було спокійно пред’явити так само, як оригінал.

Як зазначає сайт dev.ua, з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру, фейковий Резерв + чоловік продавав через Telegram поряд з іншими електронними військово-обліковими документами з неправдивою інформацією про бронювання.

Відомо, що послугами «підприємця» скористались близько 20 людей, які нібито успішно уникали мобілізації за допомогою застосунку-клону. Технічних подробиць його роботи у релізі, на жаль, не надали — тож є деякі питання стосовно того, куди застосунок відправляв ТЦК, якщо ті намагались зчитати QR-код, аби перевірити дані в базі.

Наразі чоловіка затримано і 24 червня повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, а також у підробці офіційного документа з метою використання його іншою особою та збуті такого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу — за вищезазначеними звинуваченнями йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Оновлено: у звіті Нацполіції тим часом уточнюється, що вищезазначена схема ухилення від мобілізації діяла на території Черкаської, Київської та Житомирської областей; участь у ній брали 5 осіб, а окрім Резерв+ продавали й фейкову Дію. Крім того, ділки «оформляли» своїх клієнтів псевдовійськовими, надавали БРки та відпускні квитки з військових частин. Для «роботи» група обладнала мінідрукарню на території приватного СТО, і брала з однієї особи до $7 тисяч.

Нагадаємо, що застосунок Резерв+ був розроблений Міністерством оборони України та випущений у травні 2024 року для Android i iOS. Він дає змогу призовникам, військовозобов’язаним та резервістам оновити свої облікові дані в онлайні та отримати електронний військово-обліковий документ. Торік кількість зареєстрованих користувачів перевищила 4 млн осіб.