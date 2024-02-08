«Циркон» та Hwasong – росія використовує нові ракети для обстрілів України

Як повідомляє Defense Express, 7 лютого 2024 року під час ракетної атаки України російські агресори використали для обстрілу ракети ЗМ22 «Циркон», які вони називають гіперзвуковими. Принаймні на одному з уламків є маркування ЗМ22, що відповідає «Цирконам», які разом з «Кинжалами» вважаються одними з кращих російських ракет.

Уламки знайдені на місці падіння ракети у Дніпровському районі Києва, на відкритому просторі. Це дозволяє припустити, що ракету все ж було збито. Проте у зведенні Повітряних сил ракет такого типу серед перехоплених немає.

Сильна фрагментація решток ракети робить складною її ідентифікацію. Також достатньо мало відомо про ракети ЗМ22 «Циркон», вони ніколи не були представлені публічно. Але рештки ракети схожі на уламки ще однієї подібної, яку також ідентифікують як «Циркон». Спеціалісти припускають, що це твердопаливна ракета, яка розганяється до 9 Махів і має дальність 600 км або 1000 км. Ймовірно, пусковою установкою ракети був комплекс «Бастион» або «Объект-100».

Інша новинка, яка, втім, теж використовується не вперше, була ідентифікована у Харкові. Про неї є більш офіційна інформація від начальника слідчого управління Національної поліції в Харківській області Сергія Болвінова. Повідомляється, що для ударів по місту ворог використав дві північнокорейських ракети Hwasong-11Ga (KN-23).

Вперше Hwasong-11Ga були застосовані під час комбінованих обстрілів 30 грудня та 2 січня, а пізніше – 6 січня. Тоді Слідчі організації Conflict Armament Research (CAR) дослідили рештки ракет та підтвердили їхнє північнокорейське походження. Є кілька характеристик, які однозначно відрізняють KN-23 від ракети для комплексу «Искандер». Це ширша хвостова частина, наявність характерних ієрогліфів та формат позначення дати.

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