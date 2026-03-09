banner
Китайський броньовик: Електрокар BYD Atto 3 витримав влучання ракети в Єрусалимі

Олександр Федоткін

Китайський електрокар BYD Atto 3 пережив влучання ракети в Єрусалимі.


Зазначається, що інцидент стався 1 березня. У момент влучання в автівці знаходилось п’ятеро осіб. Одна людина отримала травми середньої тяжкості, решта відбулася легкими пошкодженнями та шоком.

Попри численні пошкодження корпусу, внутрішня частина автівки залишилась неушкодженою. Ракета влучила прямо позаду автівки, яка опинилась на краю глибокої вирви. BYD Atto 3 не спалахнув, а акумуляторна система не продемонструвала ознак теплового розгону. Стійки A, B та С також вціліли.

Міцний сталевий каркас успішно розсіяв енергію вибуху. Дверні ручки та механічні замки залишилися справними, що дозволило витягти всіх пасажирів без використання спецзасобів. BYD Atto 3 отримав високі показники безпеки, підтверджені незалежними тестами Європейської програми оцінки нових автомобілів (Euro NCAP). Модель отримала найвищий загальний рейтинг безпеки у 5 зірок.

Електрокар працює на двигуні потужністю 150 кВт і розганяється від 0 до 100 км/год за 7,3 секунди. BYD Atto 3 живиться від залізо-фосфатної батареї типу Blade Battery, яка не спалахнула внаслідок влучання ракети та навіть не демонструвала ознак задимлення.


BYD ATTO 3 отримав абсолютно нову платформу BYD e-Platform 3.0, яка повною мірою використовує переваги ШІ, ефективність, безпеку та естетику. Вона покликана підвищити продуктивність безпеки та запас ходу навіть за низьких температур.

За словами військових аналітиків, хоча прямого влучання ракети в автівку, на щастя, не сталось, електрокар піддався впливу цілої низки ударних хвиль високого тиску, розльоту уламків та інтенсивному тепловому випроміненню.

BYD пропонує вдосконалену енергоощадну систему теплового насоса у стандартній комплектації електрокара Система розроблена для ефективного використання залишкового тепла з навколишнього середовища, силового агрегату, салону і навіть акумуляторів.

Раніше ми писали, що BYD Seal загорівся на дорозі в Гонконзі. BYD після нещодавнього дебюту Seal 07 EV показала новий електричний кросовер BYD Great Tang.

Джерело: CarNewsChina

