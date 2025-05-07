Тихий вбивця: газові плити збільшують ризик раку, удвічі більше для дітей

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Дослідники зі Стенфордського університету у США з’ясували, що газові плити у будинках та квартирах виділяють небезпечний бензол, здатний підвищити ризик розвитку онкозахворювань, особливо у дітей.

У новому дослідженні науковці виміряли рівень викидів бензолу від газових плит у 87 будинках. Вони також проаналізували, як такі побічні продукти спалювання природного газу та пропану як бензол, поширюються у приміщеннях з малою площею, створивши відповідні комп’ютерні моделі.

Дані демонструють, що у будинках з плитами, які виділяють найбільшу кількість бензолу і не мають повноцінної вентиляції, ризик розвитку онкозахворювань значно вищий, а у дітей він вищий у 1,85 разів порівняно з дорослими. У дослідженні науковці оцінювали вплив бензолу від газових плит на 6,3 млн жителів США, які використовують 5% газових плит з найвищим рівнем викидів бензолу.

Були зафіксовані вищі ризики розвитку онкозахворювань для мешканців квартир та невеликих будинків, оскільки бензол поширювався доволі далеко, досягаючи спалень та кімнат відпочинку, де люди проводять значну частину часу. За даними ВООЗ, допустимий рівень ризику розвитку онкозахворювань внаслідок впливу бензолу складає 1 на мільйон.

Аналіз дослідників показав, що вплив бензолу від газових плит з найбільшим рівнем викидів на ризик виникнення онкозахворювань упродовж життя складає 1,92–12,03 на мільйон для дітей та 0,94–5,89 на мільйон для дорослих, що значно перевищує рівні, рекомендовані ВООЗ. Дослідники розглядали найгірші сценарії з максимальними викидами бензолу та найнижчим рівнем вентиляції. Однак їхнє дослідження підкреслює особливу небезпеку для дітей, які мають менший індекс маси тіла і більшу високу частоту дихання.

«Ці значення можуть відрізнятися залежно від розміру будинку, погодних умов, використання витяжки, вентиляції в будинку та інших житлових факторів, частоти та тривалості використання духовок та пальників, а також від індивідуальних особливостей метаболізму та інших фізіологічних характеристик людини», — підкреслюють автори дослідження.

Науковці зазначають, що у США люди в середньому проводять близько 90% власного часу у приміщеннях. Кількість людей, що проводять час у приміщеннях зростає, оскільки все більше американців віддають перевагу віддаленій роботі.

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Результати дослідження були опубліковані у журналі Journal of Hazardous Materials

Джерело: ScienceAlert