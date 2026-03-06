Reikon Games оголосила про випуск RUINER 2 для ПК: кіберпанк екшн-RPG із кооперативом до 3-х гравців

Reikon Games (METAL EDEN) анонсувала RUINER 2 для ПК. Це буде кіберпанк action RPG із кооперативом до трьох гравців / Photo: WccfTech

Сьогодні вдень незалежний польський розробник Reikon Games оголосив, що RUINER 2 знаходиться в розробці для ПК. Як випливає з назви, це буде сиквел до однойменної гри 2017 року із видом зверху (twin-stick shooter), яка була добре сприйнята фанатами та критиками.





RUINER — очевидний вибір для тих, хто цікавиться швидкими екшн-іграми, що справді потребують навичок, щоб осягнути їх повністю. На WccfTech вона набрала 8 з 10 балів. Однак RUINER 2 буде значно розширена: вона підтримуватиме кооперативну гру та змінить свій жанр на “киберпанк action RPG”.

“Ми — величезні шанувальники ARPG, і RUINER 2 — це гра, у яку ми завжди хотіли грати. Ми створили Shell System, бо любимо теорії-крафт і знаходження потужних комбінацій, але ненавиділи бути прив’язаними до одного персонажа сто годин. Ця гра для гравців, які хочуть експериментувати, змінювати збірки в польоті та відкривати синергії, що розносять екран на друзки”, — сказав у заяві Марек Роефлер, директор гри над сиквелом у Reikon.

Reikon, яка нещодавно випустила науково-фантастичний шутер від першої особи METAL EDEN (який також був добре прийнятий), пояснила, що сиквел поверне гравців до Rengkok, кібепанк-диктатури, де корпорації буквально володіють правом на вашу смерть. Цього разу гравці стануть хакерами, які можуть контролювати до трьох “тіл” (Shells) і миттєво перемикатися між ними під час боїв. Замість того, щоб бути обмеженим однією класовою роллю, гравці можуть розблоковувати унікальних персонажів, відомих як Shells, перемога над босами. Кожен Shell має свій власний унікальний стиль бою, чотири навички з двома гілками розвитку кожна, і окремий набір ресурсів (Power, CPU, Memory), який управляє спорядженням без вільних слотів, так що кожен предмет екіпіровки — це компроміс. Є також пасивне дерево рівня хакера під назвою Neural Network, що формує весь ріст Shells.

У режимі одиночної гри гравці одночасно контролюють команду з до трьох Shells, ефективно стаючи одноголосною армією. Ця система створює синергії, що дозволяють поєднувати здібності різних Shells для створення нищівних комбо. Ті самі правила діють у кооперативі, де кожен із до трьох гравців приносить свої Shells (до шести в команді) у бій. Чим більше гравців, тим більше синергій і тим вищі ставки. Reikon також підтвердила “безкінечну кінцівку” (endless endgame), де гравці битимуться через все сильніші рівні з потужнішими ворогами, кращим лутом і без обмежень.





На сторінці Steam уже зазначено мінімальні системні вимоги:

OS: Windows 10 64-bit

ПРОЦЕСОР: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400

ПАМ’ЯТЬ: 8 GB RAM

ВІДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DIRECTX: Version 12

МЕРЕЖА: Broadband Internet connection

ДИСК: 10 GB available space

До речі, RUINER з часом була випущена на всіх консолях (PlayStation, Xbox і навіть Nintendo Switch). Те ж саме, ймовірно, може статися пізніше і з RUINER 2.

