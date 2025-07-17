У Британії народилися діти від трьох батьків — вони позбавлені генетичних хвороб

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У Великій Британії оголосили результати першого у світі клінічного випробування, у рамках якого народилось 8 дітей від трьох батьків методом екстракорпорального запліднення.

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Важливо, що ця технологія дозволила народитись діткам, повністю позбавленим ризику розвитку генетичних хвороб. Тепер лікарі мають надію, що жінки з мутаціями у мітохондріальній ДНК також колись зможуть мати дітей без ризику передачі їм важких або смертельних спадкових захворювань.

У кожного з 5 тис. новонароджених у світі спостерігаються наслідкові захворювання через мутації у мітохондріальній ДНК матері. Ці захворювання переважно невиліковні і проявляються у вигляді порушення зору, діабету, м’язової атрофії.

У 2015 році Велика Британія першою у світі дозволила використання методу екстракорпорального запліднення, який залучає невелику кількість здорової мітохондріальної ДНК із яйцеклітини донора, а також яйцеклітини матері та сперму батька. Дослідники заперечують, що такі дітки народжуються від трьох батьків, оскільки тільки 0,1% ДНК новорожденого походить від донора.

Від 22 жінок, що проходили лікування у Ньюкаслському центрі репродуктивної медицини, народилось 8 дітей — чотири хлопчики і чотири дівчинки. Наразі їхній вік складає від півроку до 2 років.

За результатами дослідження, у шести діток кількість мутованої мітохондріальної ДНК, що викликає захворювання, скоротилася на 95-100%. У двох інших діток цей показник виявився нижчим — на рівні 77–88%, що також нижче показників, здатних спровокувати захворювання.

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За словами дослідників, наразі вісім дітей здорові, хоча в одного з них було виявлено порушення серцевого ритму, яке успішно вилікувано. За їхнім здоров’ям спостерігатимуть у найближчі роки, щоб з’ясувати, чи виникнуть проблеми.

Донорство мітохондрій залишається дуже дискусійним питанням у світі. Воно не отримало схвалення, наприклад, у США та Франції. Проти нього також виступають релігійні лідери, оскільки процедура передбачає знищення людських ембріонів. Багато людей побоюються того, що це відкриє шлях до створення генно-модифікованих дітей.

Серед дітей, які перебувають під пильним наглядом, є троє, у яких виявились ознаки так званого «зворотного процесу», який досі мало вивчений. Це явище, при якому терапія спочатку дозволяє досягти появи ембріона з дуже невеликою кількістю дефектних мітохондрій, але на момент народження дитини частка аномальних мітохондрій у його клітинах значно збільшується.

Результати дослідження опубліковані у журналі New England Journal of Medicine

Джерело: Science Alert