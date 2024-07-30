Дуров має 100 біологічних дітей і відкриває код ДНК, щоб вони знайшли одне одного

Неодружений та ідейний одинак Павло Дуров дізнався, що він фактично є багатодітним батьком. Тепер власник Telegram хоче відкрити свою ДНК, щоб біологічні діти могли за бажанням ідентифікувати себе.

Дуров Розповідає, що 15 років тому друг попросив його здати сперму в клініці — вони з дружиною через проблеми з фертильністю не могли мати дітей. Тож Павло не тільки допоміг другу, але й став донором сперми.

«Керівник клініки сказав мені, що «високоякісного донорського матеріалу» бракує, і що мій громадянський обов’язок — здати більше сперми, щоб анонімно допомогти більшій кількості пар. Це звучало досить божевільно, щоб змусити мене записатись на донорство сперми».

У 2024 році Дуров дізнався, що ця його «благодійна діяльність» допомогла понад 100 парам у 12 країнах світу. І це ще не кінець, бо його сперма все ще зберігається у замороженому вигляді багато років після того, як він перестав бути донором. Він планує надати біологічним дітям можливість про це дізнатися:

«Тепер я планую відкрити код своєї ДНК, щоб мої біологічні діти могли легше знаходити одне одного. Звичайно, ризики є, але я не шкодую, що був донором. Дефіцит здорової сперми стає дедалі серйознішою проблемою в усьому світі, і я пишаюся тим, що вклав свій внесок у її вирішення».

Дуров також бажає «дестигматизувати поняття донорства сперми» та заохочувати чоловіків до цієї справи, щоб допомагати сім’ям, у яких є складності з народжуванням дітей. Він проголосив принцип «Порушуй конвенції — переосмислюй норму!». Подібними поглядами Павло Дуров нагадує Ілона Маска, який не є одинаком і має багато дітей, а також постійно підкреслює важливість їхнього народження.

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Джерело: Du Rove’s Channel