Перша в Британії геотермальна електростанція. Фото: BBC

Велика Британія офіційно запустила першу в країні геотермальну електростанцію (ГеоТЕС), яка “витягує” тепло з глибини в понад 5 км, щоб забезпечити електроенергією 10 000 будинків. Об’єкт розташований в Корнуоллі й розроблявся компанією Geothermal Engineering Ltd 20 років.





Гаряча вода, нагріта породами глибоко під землею, використовується для обертання турбін і виробництва електроенергії. Обсягів першої британської ГеоТЕС вистачить на забезпечення електроенергією 10 000 будинків. Плюси подібних електростанцій в тому, що вони дають змогу забезпечити безперервну генерацію, незалежно від погоди; до того ж в процесі не використовується паливо.

Чим глибше джерело тепла, тим вищі температури. В цьому випадку інженери пробурили майже 5 км земної кори й дісталися до гранітних порід із температурою у 200°C. Право першою використовувати електроенергію британської ГеоТЕС отримала компанія Octopus Energy, а постачання відбуватиметься через національну енергомережу.

“Цей проект справді змінює правила гри. Вперше ми використовуємо “постійно доступну” зелену енергію у Великій Британії”, — заявив речник Octopus.

Окрім “чистої” генерації, геотермальні проєкти пропонують стратегічну перевагу для технологічних компаній, слугуючи внутрішнім джерелом мінералів, необхідних для переходу на “зелену енергію”. Рідина, що підіймається з глибин, містить карбонат літію — ключовий компонент для батарей смартфонів та електромобілів. Досі Велика Британія повністю залежала від імпорту літію.





Згідно з Geothermal Engineering, геотермальні розсоли зі свердловини глибиною в 5 км містять понад 340 ppm (частин на мільйон) літію, що є одним із найвищих показників концентрації у світі. Очікується, що на об’єкті буде вироблено близько 100 тонн літію, чого вистачить приблизно на 1 400 електромобілів. У перспективі компанія хоче досягти рівня виробництва у 18 000 тонн на рік.

За прогнозами британської геологічної служби, попит на літій у країні може зрости у 12-45 разів протягом цього десятиліття з огляду на розвиток зеленої енергетики. Раніше, щоб відновити внутрішній видобуток літію, місцевий уряд виділив грант в розмірі £1,8 млн ($2,4 млн), який покриває приблизно половину початкових витрат.

Попри доведений науковий складник, економіка подібних проєктів лишається складною. Масштабування їх на всю країну вимагатиме серйозних інвестицій та змін у державній політиці. Водночас глобальні інвестиції в геотермальну енергію зростають на 80% щорічно з 2018 року і лише підсилюються потребами в енергії для ШІ та центрів обробки даних. Такі техногіганти як Google, Meta та Microsoft все частіше звертаються до цього постійно активного джерела, щоб стабілізувати мережі, і навіть досліджують циклічні системи, які відкачують надлишкове тепло з об’єктів назад під землю для перероблювання.

Джерело: Interesting Engineering, The Guardian, BBC