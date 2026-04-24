Нові ЦОД у США викидатимуть більше парникових газів, ніж цілі країни

Результати нового розслідування Wired свідчать, що лише 11 нових ЦОД у США вироблятимуть більше шкідливих викидів, ніж Марокко за 2024 рік.





Аналіз дозволів, які отримали OpenAI, Meta, Microsoft та xAI у рамках проєктів на будівництво ЦОД демонструє, що вони щорічно викидатимуть в атмосферу понад 129 млн тонн парникових газів.

Насамперед це стосується будівництва газових електростанцій, які живитимуть датацентри. Таким чином великі техгіганти прагнуть обійти обмеження, які виникають за підключення до централізованих енергомереж. Проєкти або вже анонсовані, або перебувають на стадії будівництва, а компанії вже розміщують заявки на отримання дозволів на викиди від державних регуляторних органів.

За словами співзасновника дослідницької компанії Cleanview Майкла Томаса, попри хибне уявлення про відмову від викопного палива, нічого подібного насправді не відбувається, навпаки його використання зростає через масове будівництво ЦОД,і це лякає.





Одним з прикладів є робота газових електростанцій для датацентру Colossus 1 у Мемфісі компанії xAI Ілона Маска. Місцеві жителі, переважно афроамериканці, вийшли на протести проти забруднення повітря. Однак Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) минулого року схвалило роботу газових турбін на території кампусу xAI.

В березні регуляційні органи надали дозвіл xAI на будівництво другого кампусу в Саутхейвені, штат Міссісіпі, попри опір місцевих жителів. У заявках на отримання дозволів на шкідливі викиди для кампусу Colossus в Мемфісі та Colossus 2 в Саутхейвені вказується, що турбіни на кожному з ЦОД щорічно викидатимуть понад 6,4 млн тонн еквівалента CO₂. Сукупно це дорівнює викидам приблизно більш ніж 30 газових електростанцій середнього розміру для забезпечення електрикою 1,5 млн будинків.

Водночас Microsoft розглядає можливість купівлі електроенергії в проєкту з видобутку природного газу, який фінансується компанією Chevron у Західному Техасі. Відповідно до виданого дозволу, цей проєкт викидатиме понад 11,5 млн тонн парникових газів, більше, ніж щорічні викиди Ямайки.

Прогнози для викидів були отримані Wired з загальнодоступних документів про дозволи на викиди з державних баз даних, а також на основі даних, зібраних Cleanview та Oil and Gas Watch. Фактичні викиди парникових газів електростанцій зазвичай нижчі, ніж вказано у дозволах. Моделювання базується на сценаріях безперервної роботи електростанцій на повну потужність. Однак зазвичай у реальності це не так, оскільки турбіни час від часу вимикаються для технічного обслуговування або адаптуються до попиту з боку споживачів.

“Зазначені допустимі обсяги викидів є теоретичним, консервативним сценарієм, а не фактичними прогнозованими викидами”, — пояснює журналістам Wired директор з комунікацій нафтогазової компанії Williams Companies Алекс Шотт.

Ця компанія наразі будує три електростанції на території Огайо для живлення датацентрів Meta. Шотт зазначає, що внутрішнє моделювання, проведене його компанією, демонструє, що фактичні викиди потенційно можуть бути на дві третини меншими за прогнозовані.

Однак навіть якщо фактичні викиди складатимуть лише половину від вказаних у документах на отримання дозволів, вони все одно перевищуватимуть викиди Норвегії у 2024 році. За даними EPA, ця цифра еквівалентна викидам понад 153 середніх за розміром газових електростанцій. Аналіз видання також не включає викиди від резервних генераторів та турбін на території самих ЦОД.

В одному з нещодавніх запитів на дозвіл компанії Crusoe фактично підтверджується, що хоча викиди газових електростанцій, під’єднаних до мережі можуть бути вполовину меншими за прогнозовані, викиди самих ЦОД можуть приблизно дорівнювати показникам, вказаним у документах на дозвіл, оскільки їм не треба реагувати на коливання попиту.

У заявці описується об’єкт, не схожий на традиційну електростанцію. Зазначається, що потреби ЦОД в електроенергії не зазнають значних змін. До того ж глобальний дефіцит найбільш ефективних типів газових турбін змушує деяких розробників обирати менш ефективні моделі, які експлуатуються довше й виробляють більше викидів.

Проєкти з видобутку та використання природного газу в рамках Stargate — масштабного будівництва інфраструктури для ЦОД OpenAI у Техасі, Нью-Мексико, Огайо та Вісконсині сукупно вироблятимуть понад 24 млн тонн шкідливих викидів щорічно. Одна тільки газова електростанція на ключовому ЦОД в Абіліні викидатиме понад 7,8 млн тонн еквівалента CO₂.

На території Техасу компанія Fermi будує так званий “передовий енергетичний та розвідувальний центр президента Дональда Трампа” — ЦОД з потужністю 17 ГВт. За документами, максимальні викиди від двох газових проєктів можуть скласти понад 40,3 млн тонн еквівалента CO₂. Малоймовірно, що всі розглянуті Wired газові електростанції будуть побудовані, однак сама тенденція не обіцяє нічого позитивного для клімату.





Раніше ми писали, що впровадження ШІ додає 900 тис. тон викидів CO₂ щороку лише у США. CEO Microsoft Сатья Наделла минулого року зазначав в одному з інтерв’ю, що проблема у сфері ШІ полягає не в надмірній кількості обчислювальних потужностей, а у дефіциті енергоресурсів для підтримки цієї інфраструктури.

Джерело: Wired