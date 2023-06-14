У липні вийде доповнення Hi-Fi Rush – Arcade Challenge з двома новими режимами, додатковими атаками та випробуваннями

Студія Tango Gameworks анонсувала новий контент для гри Hi-Fi Rush, який стане доступним користувачам наступного місяця. Прийдешнє доповнення Hi-Fi Rush – Arcade Challenge принесе два нові режими, які розблокуються після досягнення кінця гри.

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Tango Gameworks показала трейлер доповнення, прем’єра якого відбулася під час Xbox Games Showcase Extended. В описі до трейлера говориться, що новий режим BPM RUSH ставить перед гравцями завдання боротися з хвилями ворогів під музику з частотою ударів у хвилину, що постійно зростає.

«У міру того, як ви перемагаєте кожну хвилю і б’єтеся з новими загартованими ворогами, BPM прискорюватиметься до наступного рівня, аж до колосальних 200 BPM!», – йдеться в описі режиму.

У режимі Power Up! Tower Up! належить пройти випробування Rhythm Tower. При цьому персонаж отримуватиме посилення та дебафи, що впливають на його характеристики та множник очок. При посиленні показників знижується множник рахунку, а збільшений множник рахунку веде до ослаблення персонажа.

Оновлення також принесе нові спеціальні атаки за участю механічних компаньйонів CNMN та Smidge. Додатково обіцяють нові випробування, щоб заробити нові наклейки для фоторежиму, кілька нових футболок для Чая та вбрання для Корсики, нові пози та фільтри для фоторежиму та інші нововведення.

Доповнення Hi-Fi Rush – Arcade Challenge вийде 5 липня.

Джерело: videogameschronicle