У раптових різких змінах злив та посух винні люди, — дослідження

У всьому світі люди помічають, що зливи та посухи стають дедалі непостійнішими. Сильні опади відбуваються частіше, а посушливі періоди тривають довше та стають суворішими. Нове дослідження надає перші систематичні спостережні докази того, що кліматичні зміни, спричинені людиною, роблять структуру опадів більш мінливою в усьому світі.

Опубліковане в журналі Science 26 липня спільне дослідження Інституту фізики атмосфери (IAP) Академії наук Китаю, Університету Академії наук Китаю (UCAS) та Метеорологічного бюро Великобританії з назвою «Антропогенне посилення мінливості опадів за останнє століття» показує систематичне збільшення мінливості опадів з 1900-х років від глобальних до регіональних масштабів та від денних до внутрішньосезонних відрізків часу.

Мінливість опадів означає нерівномірність у часі та кількості. Вища мінливість означає, що опади більш нерівномірно розподіляються в часі, що призводить до більш вологих та більш сухих періодів. У деяких місцях лише за кілька днів може випасти річна кількість дощів, відбуваються тривалі сухі періоди, що супроводжуються сильними зливами, посухи та повені швидко змінюють одне одного.

Кліматичні моделі передбачили, що мінливість зростатиме з майбутнім потеплінням, але це дослідження підтверджує, що ця закономірність виникла лише протягом останнього століття.

Дослідники виявили, що мінливість кількості опадів зросла з 1900-х років на понад 75% для досліджуваних ділянок суші, зокрема в Європі, Австралії та східній частині Північної Америки. Вони виявили, що добова мінливість опадів у всьому світі зросла на 1,2% за десятиліття.

«Збільшення мінливості опадів в основному пов’язане з антропогенними викидами парникових газів, які призвели до теплішої та вологішої атмосфери. Це означає, що навіть якщо атмосферна циркуляція залишається незмінною, додаткова вологість у повітрі призводить до більш інтенсивних дощів і більш різких коливань. На ці зміни також впливає регіональна атмосферна циркуляція в десятирічних часових масштабах», — каже доктор Чжан Венься, провідний автор дослідження та доцент IAP. «Майбутнє, про яке ми хвилюємося, вже тут. Збільшення мінливості опадів, яке ми спостерігали, додає важливі докази більших постійних змін, що ускладнює прогнозування та урахування впливу на навколишнє середовище», — каже доктор Чжоу Тяньцзюнь, старший науковий співробітник IAP і професор UCAS, а також співавтор дослідження.

За словами доктора Ву Пейлі, наукового експерта з Метеорологічного бюро та співавтора дослідження, швидкі екстремальні зміни кліматичних моделей створюють значні ризики для кліматичної стійкості інфраструктури, економічного розвитку, функціонування екосистем та поглинання вуглецю. Він наполягає на негайних «адаптаційних» заходах.

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Джерело: SciTechDaily