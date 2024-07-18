«Як на Близькому Сході». Кліматологи прогнозують тотальну спеку в Україні у наступні роки

У липні 2024 року температура повітря в Україні ледь не щодня б’є рекорди. Щобільше, ця спека відбувається під час 60-річного кліматичного циклу похолодання. Про це розповіла в інтерв’ю Forbes кліматолог Світлана Краковська.

Вже у наступному десятиріччі на планеті розпочнеться новий цикл потепління, до якого слід додати антропогенні зміни клімату. Події показують, що готуватися варто починати вже зараз.

Останній рік, з червня 2023 року, став найспекотнішим в історії спостережень. Атмосфера Землі перегріта, материки нагріваються швидше води, Європа — удвічі швидше інших. В Україні надзвичайно довго тримається антициклон — температури будуть високими, доки він не зміниться антициклоном.

Як не дивно, спеці може сприяти боротьба зі зміною клімату. Атмосфера над Європою стає чистішою, і більше сонячного опромінення потрапляє крізь неї. Кліматолог каже, що це схоже на загострення перед одужанням. Але якщо не знижувати забруднення, Земля нагріватиметься швидше.

Про те, що діяльність людини причетна до змін клімату говорить швидкість, з якою вони відбуваються. Періодичні природні зміни клімату теж існують. До них відносяться 60-річні цикли похолодання та потепління. З 2000 відбувався спад циклу похолодання, але через викиди він був практично не відчутний для людства. У наступному циклі, у 2030-х роках, потепління штучне та природне накладатимуться одне на одне. У циклах, які траплялися 150 років тому, різниця температур похолодання та потепління становила 0,2–0,3°C — тепер вона 1,1°C.

Через 60 років у Києві буде клімат як на півдні Румунії. Літо буде на 7 градусів теплішим і на 17,2% сухішим. Кліматолог навіть передрікає клімат як на Близькому Сході за песимістичного сценарію. Разом зі спекою зростуть екстремальні явища: великий град, посухи, затоплення — особливо в південних регіонах. Зими також стануть теплими, снігу майже не буде.

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Російське вторгнення в Україну також сприяє потеплінню. Каховське водосховище більше не зволожує та не охолоджує південь. Руйнуються ліси, інфраструктура. замість екологічних заходів гроші спрямовуються на протистояння агресії.

Як готуватися до зміни клімату

Щоб підготуватися до змін, багато аспектів життя слід перебудувати. Потрібно змінити будівельні норми та те, як люди створюють клімат у приміщеннях:

«Замість того, щоб встановлювати кондиціонери у кожній окремій кімнаті постфактум, значно ефективніше передбачати їх на рівні всієї будівлі – так звані стельові – ще на етапі проєктування».

Змінитися має сфера перевезень, щоб поїзди та інший транспорт не перетворювалися на пекло. Асфальт слід заміняти на більш витривале покриття, де це можливо — плитку тощо.

Навіть за найгіршої спеки сільське господарство буде визначною галуззю економіки України. Але зʼявляться нові культури, а наявні даватимуть менші врожаї, зміниться сезонність. З’являться нові шкідники та хвороби рослин. Води може не вистачати — більшість річок України живляться від снігу, тож може знадобитися більше штучного зрошування.

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Чи не найголовніше — усвідомлювати реальність та невідворотність кліматичних змін та активно готуватися до них.